На улице Попова в Барнауле временно отключат несколько светофоров

Светофоры не буду работать с 13:30 до 16:00 на следующих участках:
- ул. Попова — ул. Балтийская;
- ул. Попова — ул. Взлетная.
Отмечается, что рабочие проведут плановый ремонт на электросетях.
Два светофора отключат на ул. Попова 29 августа. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Светофоры не буду работать с 13:30 до 16:00 на следующих участках:
Отмечается, что рабочие проведут плановый ремонт на электросетях.
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