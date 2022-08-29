29 августа
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Жизнь

На улице Попова в Барнауле временно отключат несколько светофоров

Два светофора отключат на ул. Попова 29 августа. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Светофор.
Светофор.
СС0

Светофоры не буду работать с 13:30 до 16:00 на следующих участках:

  • ул. Попова — ул. Балтийская;
  • ул. Попова — ул. Взлетная.

Отмечается, что рабочие проведут плановый ремонт на электросетях.

Ранее в Барнауле жестко столкнулись две легковушки.

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