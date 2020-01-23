Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 января
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

На Урале цирковые слоны устроили побег с купанием в снегу и угодили на видео

В Екатеринбурге два слона сбежали из цирка. Правда, работники сначала говорили, что это не побег гигантов, а переезд в другой город

Шоу слонов великанов.
Шоу слонов великанов.
СС0

Очевидцы сняли одного из слонов. На записи видно, что великан переходит через заснеженную улицу, в то время как дрессировщик безуспешно пытается его остановить. Позднее появились другие записи — с двумя слонами.

В приемной Екатеринбургского цирка изданию E1.ru сначала сказали, что слоны не сбежали, а просто закончилась программа, животных перевозят в другой город. Позднее в комментарии для 66.ru в цирке признали, что слоны все же вырвались в «заснеженные пампасы», на волю.

Один слон — по-видимому, морж — пытался искупаться в снегу, пишет «Росбалт».

Сейчас сбежавших гигантов уже поймали и отвели обратно в цирк.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость