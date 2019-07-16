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Жизнь

На восстановление крыши пострадавшей многоэтажки в Барнауле выделили 11 млн рублей

Из резервного фонда администрации Барнаула выделили 11 млн рублей на восстановление кровли пострадавшего от пожара дома по проезду Северному Власихинскому, 60. Об этом заявил глава города Сергей Дугин. К работам приступят в ближайшее время.

Дом на Северном Власихинском проезде, 60, где произошел сильный пожар
Дом на Северном Власихинском проезде, 60, где произошел сильный пожар
Дмитрий Лямзин

Кровля (более 2 тысяч кв. м) в результате пожара оказалась практически полностью уничтожена. Дом находится в непосредственном управлении, и средств на счетах ТСЖ недостаточно для проведения масштабных ремонтных работ, отмечают в мэрии.

Поэтому городская комиссия по ЧС приняла решение выделить деньги из резервного фонда города.

«На сегодняшний день подрядная организация уже приступила к выполнению работ по разбору поврежденных конструкций. Времени у подрядчика немного, поэтому необходимо успеть произвести все работы до наступления неблагоприятных погодных условий», — сказал Дугин.

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Напомним, крупный пожар произошел в пятиэтажке 10 июля. Возгорание возникло в квартире на пятом этаже. Из-за того, что огонь поздно обнаружили, он перекинулся с крыши балкона на кровлю здания и распространился на площади около 1000 квадратных метров.

Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали из опасной зоны 80 человек, из них 13 детей, в школе № 127 развернули пункт временного размещения.

В результата пожара пострадал мужчина. Из-за отравления угарным газом его госпитализировали в горбольницу № 11.

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