Свои праздники: два Дня гражданской обороны

Международный день гражданской обороны

Гражданская оборона — это, прежде всего, система мер, которую каждое государство осуществляет с целью защитить его жителей, материальных и культурных ценностей. 1 марта по всему миру отмечают День гражданской обороны.

Дату приняли в 1990 году, но ее история начинается больше чем за пол века до этого. В 1931 году генерал Жорж Сен-Поль основал в Париже «Ассоциацию Женевских зон». С тех пор страны с ее помощью могли договариваться о создании местных «зон безопасности» и госпитальных зон по соглашению воюющих сторон. Их существование обеспечивает безопасность мирного населения во время военных конфликтов



К 1972 году ассоциация стала международной и межправительственной (МОГО). Ее силы стали направлять на работу с чрезвычайными ситуациями по всему миру. Сейчас в состав входят 58 стран-участников и 16 государств-наблюдателей, сообщает МЧС России.

Гражданская оборона России

История организации, обеспечивающей гражданскую оборону Российской Федерации, начинается ещё 4 октября 1932 года. В этот день правительство СССР создало систему противовоздушной обороны. Спустя более чем полвека, эта организация дошла до наших дней в качестве сил гражданской обороны.

Правительство активно вовлекало отряды гражданской обороны не только для помощи внутри государства, в ходе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Но и за ее пределами, период Великой Отечественной и Холодной войн.

Области гражданской обороны

Деятельность ГО разделяется по нескольким направлениям: подготовка кадров на случай экстренных происшествий, разработка и улучшение систем предупреждения и защиты. Еще одним важным аспектом работы организации является информирование граждан о работе ведомств в случаях ЧС.

В России МЧС отвечает за ГО, всестороннее обеспечение безопасности населения и культурного наследия страны.

Приходя на помощь более чем 40 странам мира, силы гражданской обороны России принимали участие более чем в 150 тысячах спасательных операций.