На Земле бушует магнитная буря: когда накроет Барнаул?

Землю накрыли мощные магнитные бури. С полуночи 21 августа сила бури возросла до 4 баллов. Такая ситуация сохранится до 06:00, сообщают специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований, сообщает REN.

В течение дня и вечером мощность магнитных возмущений составит 3 балла. Однако в ночь на 22 августа (с 03:00 до 09:00) сила бури снова возрастет до 4 баллов. Вероятность возникновения активной магнитной бури в ближайшие три дня составляет 35%.

По данным GISMETEO, в Барнауле до 22:00 21 августа будет действовать слабая геомагнитная буря. Она «накроет» столицу Алтайского края 22 и 23 августа — с 04:00 до 16:00 и с 10:00 до 16:00 соответственно.

Метеочувствительным людям следует поберечься — возможные перепады давления, слабость, головокружение. Гипертоники почувствуют скачки давления, а гипотоников могут преследовать головокружения из-за внезапного падения артериального давления вниз. Пострадают люди с психическими и неврологическими заболеваниями, а также болезнями сердца.

Могут возникнуть перебои с мобильной связью, телевизионными трансляциями. Магнитные бури могут оказывать влияние на системы управления космическими аппаратами, провоцировать незначительные сбои в работе электронных устройств.

Как возникают магнитные бури

Магнитные бури на Земле начинаются, когда в магнитосферу планеты «ударяют» выброшенные Солнцем сгустки плазмы. Заряженные частицы вызывают геомагнитные возмущения. Если они достигают большой силы, это может приводить к сбоям в электронном оборудовании, перебоям с радиосвязью и в электрических сетях.

***

В 2018 году ожидаются 20−35 геомагнитных бурь, среди которых две-четыре большие и очень большие. Вероятность возникновения бури высшей категории (extreme) около 5%, по данным Всероссийского центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России (Центр «Антистихия»).