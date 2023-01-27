27 января
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Жизнь

Набиваются до отказа. Жительница Барнаула показала, как выглядит общественный транспорт по утрам

Жительница Барнаула показала на видео, как выглядит общественный транспорт по утрам. Людей настолько много, что двери автобуса просто не могут закрыться. Видео опубликовал «Инцидент Барнаул».

Автобусы в Барнауле, автобус №35.
Автобусы в Барнауле, автобус №35.
Анна Зайкова.

Жительница Барнаула сообщила, что на видео — автобус № 53. С семи утра люди ждут на остановках.

«Первый автобус проехал мимо в 7:30. Второй — через 10 минут», — сообщает она.

Как только автобус подъехал, люди поспешили в него сесть. Толпа не поместилась в салон, некоторые стоят на пороге. Но и это не помогает — двери не могут закрыться.

В итоге кондуктор буквально «впихнула» одного из пассажиров и кое-как зашла в транспорт сама. Затем автобус уехал.

Ранее стало известно, по какому маршруту пустят 18 новых автобусов, которые администрация Барнаула закупит в 2023 году.

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