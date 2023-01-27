Набиваются до отказа. Жительница Барнаула показала, как выглядит общественный транспорт по утрам

Жительница Барнаула сообщила, что на видео — автобус № 53. С семи утра люди ждут на остановках.
«Первый автобус проехал мимо в 7:30. Второй — через 10 минут», — сообщает она.
Как только автобус подъехал, люди поспешили в него сесть. Толпа не поместилась в салон, некоторые стоят на пороге. Но и это не помогает — двери не могут закрыться.
В итоге кондуктор буквально «впихнула» одного из пассажиров и кое-как зашла в транспорт сама. Затем автобус уехал.
Ранее стало известно, по какому маршруту пустят 18 новых автобусов, которые администрация Барнаула закупит в 2023 году.
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