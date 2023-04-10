Традиции в Великий понедельник
В этот день на церковных службах вспоминают сюжет из Ветхого завета — о патриархе Иосифе, проданном собственными братьями в рабство, а также о проклятии Христом бесплодной смоковницы, которая символизирует нераскаявшуюся душу.
С этого дня начинается подготовка к встрече святого Воскресения.
Люди убирали в доме, мыли полы, белили стены, выбрасывали ненужное и поломанное, приводили в порядок скотину.
В этот день стоит много времени уделить чтению Библии, а также ограничить увеселительные мероприятия. В целом вся неделя должна пройти без такого рода событий.
Что нельзя делать в Великий понедельник
10 апреля категорически запрещено ссориться и выяснять отношения — это могло привести к пожизненному разладу или разводу в случае с супругами.
Так как Страстная неделя — самая строгая в году, стоит забыть про развлечения и веселье.
В Великий Понедельник нужно соблюдать Великий пост — многие также стараются придерживаться принципа сухоядения и ограничивают себя в растительном масле. Также стоит ограничить просмотр ТВ и время в интернете.
Народные приметы на 10 апреля
- Плохая примета увидеть собаку — люди готовились к тоске и грусти, а кошка сулила богатство и прибыль.
- Птица, подлетевшая к окну, предвещала приятные новости и знакомства.
- На смерть близких родственников, по приметам, указывал хромой или косой человек.
- Чистое и солнечное небо с утра указывало, что все браки в году будут счастливыми.
- Если этот день теплый и солнечный — быть хорошему урожаю.
- Если опустить в воду золотые или серебряные украшения, а потом умыться этой водой, — будешь молодым и богатым.