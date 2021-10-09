9 октября 8°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Над Белокурихой пролетела на зимовку стая лебедей

В небе над Белокурихой пролетела стая лебедей. Стройным клином они направляются на озеро Светлое на зимовку, предположил автор видео Алексей Саламатов.

Лебеди в заказнике "Лебединый".
Лебеди в заказнике "Лебединый".
altaipriroda.ru

О первых лебедях жители края сообщили еще в начале октября — около 10 белоснежных птиц плавали на Бии в районе понтонного моста в Бийске.

В этом году пернатые гости прилетели на зимовку довольно рано.

«Вчера был на озере Урожайном, уже трое первооткрывателей сидели на воде», — написали в комментариях.

Лебеди из северной части Западной Сибири прилетают в заказник «Лебединый» в Советском районе, чтобы перезимовать на озере Светлом. Это единственное место в России, где лебеди остаются на зиму в зоне континентального климата.

А в 2020 году на Алтай прилетели гуси, которых не было 70 лет.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость