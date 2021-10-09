Над Белокурихой пролетела на зимовку стая лебедей

О первых лебедях жители края сообщили еще в начале октября — около 10 белоснежных птиц плавали на Бии в районе понтонного моста в Бийске.
В этом году пернатые гости прилетели на зимовку довольно рано.
«Вчера был на озере Урожайном, уже трое первооткрывателей сидели на воде», — написали в комментариях.
Лебеди из северной части Западной Сибири прилетают в заказник «Лебединый» в Советском районе, чтобы перезимовать на озере Светлом. Это единственное место в России, где лебеди остаются на зиму в зоне континентального климата.
А в 2020 году на Алтай прилетели гуси, которых не было 70 лет.