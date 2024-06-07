Напомним, «Лучшая швея» — номинация конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии — 2024» прошел 29 мая. Ранее, 25 мая состоялся конкурс в номинации «Лучший сварщик» — посмотрите, как летели искры.
Такой конкурс проводился в Алтайском крае уже несколько раз, но впервые в нем участвовали мастера из других регионов СФО. Специалисты представляли как крупнейшие компании своего региона, так и собственные предприятия.
Призовой фонд составляет: 60 тыс. рублей — за 3-е место, 80 тыс. рублей — за 2-е место и 100 тыс. рублей — за 1-е место.
Шла на конкурс победить
Екатерина Горожанкина представляла на конкурсе компанию «Спецобъединение-Алтай». В профессии уже давно. Еще в 14 лет поступила в 19-е училище на швею. С тех пор, уже более 20 лет, за машинкой.
Для Екатерины Горожанкиной этот конкурс не первый. Во время учебы активно участвовала в профессиональных соревнованиях, занимала второе место по краю. Однако во взрослом возрасте не доводилось.
В конкурсе очень хотела поучаствовать еще с прошлого года, поэтому, когда на предприятии предложили, сразу согласилась. Хотелось испытать себя, попробовать свои силы.
Красивой истории, что я с детства куклам шила одежду, у меня нет. Подруга позвала учиться, и в итоге мне понравилось, — вспоминает Екатерина Горожанкина. — Хотя у меня бабушка была швеей, я за ней наблюдала с самого детства, она помогала мне в учебе. У нее была машинка с ножной педалью, а мой дедушка, механик, позже переделал ее в полностью электрическую. Она сейчас стоит у меня дома и до сих пор работает.Рабочее место победительницы конкурса «Лучшая швея» 2024 года.Анна Зайкова
Остальные конкурсанты, отмечает победительница, тоже были настоящими профессионалами и интересными людьми. На высокий результат, конечно, надеялась:
«Шла на конкурс с целью победить. Но когда объявили результаты, все равно пришла в шок. Все еще не верю. В следующем году обязательно буду участвовать тоже».
Кстати, в день конкурса у Екатерины было сразу два праздника — победа и день рождения. Так что эмоции однозначно зашкаливали.
Машинки с характером
На практическом задании в конкурсе необходимо было отшить комплект одежды — блузу и брюки. Екатерина Горожанкина признается: местами было трудно. Нужно было продумать, как все соединить. Вымерять все надо было с точностью до миллиметров, поддерживать симметрию.
Упор был на качество и соблюдение всех требований безопасности, а не на скорость. Поэтому на выполнение задания давали 5 часов — довольно много, достаточно, чтобы сшить комплект тщательно. Время даже осталось.
Всеми этими операциями швея занимается на производстве каждый день, поэтому главное было просто сориентироваться в новых условиях:
«Очень нервничала. Сильнее, чем в свой первый день на производстве. Обстановка была непривычная, и чувствовалась ответственность. Сложность еще, наверное, была в том, чтобы абстрагироваться от камер и людей вокруг. Сосредоточиться на работе получилось не сразу».
Еще одно отличие, к которому нужно было привыкнуть на состязании, — оборудование. Конечно, на площадке соревнования оно было хорошим, однако «родная» машинка на производстве другая, с иным набором операций. К тому же, к любой швейной машинке, словно к человеку, нужен уникальный подход:
«У каждой машинки свой характер. Даже если модель одна, они все работают по-своему. Вроде бы, шьет и шьет, а характер все равно есть».
В свою машинку на предприятии победительница практически влюблена. Высокотехнологичная и удобная, она даже умеет разговаривать — правда, не по-русски. А еще имеет порт для зарядки телефона и несколько разных режимов. Денежный приз в 100 тыс. рублей лучшая швея года хочет потратить на такую же машинку домой.
На производстве удобные не только машинки. Екатерина показала нам свое рабочее место целиком. Например, гладильную доску с функцией вакуума — она втягивает ткань, помогая расправить складки и остудить изделие сразу после глажки. Так точно не помнется потом.
Даже утюг устроен с комфортом: сам по себе он довольно тяжелый, и рука устает. Но его можно подвесить за специальную резинку, и тогда будет легче. «Все есть — приходи и работай», — говорит Екатерина Горожанкина с улыбкой.
Второе дыхание
Когда ты в профессии 20 лет — не важно, в какой — усталость и выгорание неизбежны. Екатерина Горожанкина поделилась, что это не обошло стороной и ее. Работа в целом интересная, скучать некогда. Но иногда бывает, что монотонная работа утомляет.
Екатерина рассказывает, что ничего дополнительно не отшивает дома — все трудовые силы направляет на производство. А в свободное время отдыхает, любит смотреть кино, это помогает отвлечься.
Но, главное, участие в профессиональных конкурсах вдохновляет и дает второе дыхание. Конкурс заставил встряхнуться. Пришлось серьезно готовиться: победительница читала все книги, которые сохранились дома еще со студенчества, находила вопросы в интернете.
«Такие конкурсы нужны, — уверена лучшая швея Сибири. — Они бодрят. Вспомнила времена, когда я училась. Пришлось достать свои учебники, купить дополнительную литературу. Получила заряд положительных эмоций, напрягла ум».
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