На днях прошел конкурс «Лучшая швея» . Съехались 19 участников из разных регионов Сибири. Выиграла участница из Барнаула Екатерина Горожанкина — победительница рассказала altapress.ru, какие чувства испытывает после соревнования, как к нему готовилась и куда потратит выигранные 100 тыс. рублей.

Напомним, «Лучшая швея» — номинация конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии — 2024» прошел 29 мая. Ранее, 25 мая состоялся конкурс в номинации «Лучший сварщик» — посмотрите, как летели искры. Такой конкурс проводился в Алтайском крае уже несколько раз, но впервые в нем участвовали мастера из других регионов СФО. Специалисты представляли как крупнейшие компании своего региона, так и собственные предприятия. Призовой фонд составляет: 60 тыс. рублей — за 3-е место, 80 тыс. рублей — за 2-е место и 100 тыс. рублей — за 1-е место.

Шла на конкурс победить

Екатерина Горожанкина представляла на конкурсе компанию «Спецобъединение-Алтай». В профессии уже давно. Еще в 14 лет поступила в 19-е училище на швею. С тех пор, уже более 20 лет, за машинкой.

Екатерина Горожанкина, победительница конкурса «Лучшая швея» 2024 года. Анна Зайкова Екатерина Горожанкина, победительница конкурса «Лучшая швея» 2024 года. Анна Зайкова Екатерина Горожанкина, победительница конкурса «Лучшая швея» 2024 года. Анна Зайкова Екатерина Горожанкина, победительница конкурса «Лучшая швея» 2024 года. Анна Зайкова

Для Екатерины Горожанкиной этот конкурс не первый. Во время учебы активно участвовала в профессиональных соревнованиях, занимала второе место по краю. Однако во взрослом возрасте не доводилось.

В конкурсе очень хотела поучаствовать еще с прошлого года, поэтому, когда на предприятии предложили, сразу согласилась. Хотелось испытать себя, попробовать свои силы.

Красивой истории, что я с детства куклам шила одежду, у меня нет. Подруга позвала учиться, и в итоге мне понравилось, — вспоминает Екатерина Горожанкина. — Хотя у меня бабушка была швеей, я за ней наблюдала с самого детства, она помогала мне в учебе. У нее была машинка с ножной педалью, а мой дедушка, механик, позже переделал ее в полностью электрическую. Она сейчас стоит у меня дома и до сих пор работает. Рабочее место победительницы конкурса «Лучшая швея» 2024 года. Анна Зайкова

Остальные конкурсанты, отмечает победительница, тоже были настоящими профессионалами и интересными людьми. На высокий результат, конечно, надеялась:

«Шла на конкурс с целью победить. Но когда объявили результаты, все равно пришла в шок. Все еще не верю. В следующем году обязательно буду участвовать тоже».

Кстати, в день конкурса у Екатерины было сразу два праздника — победа и день рождения. Так что эмоции однозначно зашкаливали.

Машинки с характером

На практическом задании в конкурсе необходимо было отшить комплект одежды — блузу и брюки. Екатерина Горожанкина признается: местами было трудно. Нужно было продумать, как все соединить. Вымерять все надо было с точностью до миллиметров, поддерживать симметрию.

Конкурс «Лучшая швея— 2024». Софья Комарова Конкурс «Лучшая швея— 2024». Софья Комарова

Упор был на качество и соблюдение всех требований безопасности, а не на скорость. Поэтому на выполнение задания давали 5 часов — довольно много, достаточно, чтобы сшить комплект тщательно. Время даже осталось.

Всеми этими операциями швея занимается на производстве каждый день, поэтому главное было просто сориентироваться в новых условиях:

«Очень нервничала. Сильнее, чем в свой первый день на производстве. Обстановка была непривычная, и чувствовалась ответственность. Сложность еще, наверное, была в том, чтобы абстрагироваться от камер и людей вокруг. Сосредоточиться на работе получилось не сразу».

Екатерина Горожанкина, победительница конкурса «Лучшая швея» 2024 года. Анна Зайкова

Еще одно отличие, к которому нужно было привыкнуть на состязании, — оборудование. Конечно, на площадке соревнования оно было хорошим, однако «родная» машинка на производстве другая, с иным набором операций. К тому же, к любой швейной машинке, словно к человеку, нужен уникальный подход:

«У каждой машинки свой характер. Даже если модель одна, они все работают по-своему. Вроде бы, шьет и шьет, а характер все равно есть».

В свою машинку на предприятии победительница практически влюблена. Высокотехнологичная и удобная, она даже умеет разговаривать — правда, не по-русски. А еще имеет порт для зарядки телефона и несколько разных режимов. Денежный приз в 100 тыс. рублей лучшая швея года хочет потратить на такую же машинку домой.

На производстве удобные не только машинки. Екатерина показала нам свое рабочее место целиком. Например, гладильную доску с функцией вакуума — она втягивает ткань, помогая расправить складки и остудить изделие сразу после глажки. Так точно не помнется потом.

Даже утюг устроен с комфортом: сам по себе он довольно тяжелый, и рука устает. Но его можно подвесить за специальную резинку, и тогда будет легче. «Все есть — приходи и работай», — говорит Екатерина Горожанкина с улыбкой.

Екатерина Горожанкина, победительница конкурса «Лучшая швея» 2024 года. Анна Зайкова Рабочее место победительницы конкурса «Лучшая швея» 2024 года. Анна Зайкова Екатерина Горожанкина, победительница конкурса «Лучшая швея» 2024 года. Анна Зайкова Рабочее место победительницы конкурса «Лучшая швея» 2024 года. Анна Зайкова Рабочее место победительницы конкурса «Лучшая швея» 2024 года. Анна Зайкова

Второе дыхание

Когда ты в профессии 20 лет — не важно, в какой — усталость и выгорание неизбежны. Екатерина Горожанкина поделилась, что это не обошло стороной и ее. Работа в целом интересная, скучать некогда. Но иногда бывает, что монотонная работа утомляет.

Рабочее место победительницы конкурса «Лучшая швея» 2024 года. Анна Зайкова

Екатерина рассказывает, что ничего дополнительно не отшивает дома — все трудовые силы направляет на производство. А в свободное время отдыхает, любит смотреть кино, это помогает отвлечься.

Но, главное, участие в профессиональных конкурсах вдохновляет и дает второе дыхание. Конкурс заставил встряхнуться. Пришлось серьезно готовиться: победительница читала все книги, которые сохранились дома еще со студенчества, находила вопросы в интернете.

«Такие конкурсы нужны, — уверена лучшая швея Сибири. — Они бодрят. Вспомнила времена, когда я училась. Пришлось достать свои учебники, купить дополнительную литературу. Получила заряд положительных эмоций, напрягла ум».

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