Наглый барнаулец срубил елку во дворе и разозлил полгорода

Печальная история произошла во дворе дома по ул. Панфиловцев, 14.
Местные жители негодуют — эта елка ежегодно служила им праздничным атрибутом, ее украшали различными игрушками, в том числе сделанными руками детей, как вдруг один из соседей решил, что у него в квартире эта ель будет уместней.
«Проявил свое неуважение данный „товарищ“ и к местному участковому, попросту не открыв ему дверь, видимо, владея мало-мальскими юридическими навыками о неприкосновенности частного жилища», — пишут в группе Barnaul22.
Жильцы дома останавливаться не планируют. Они намерены обратиться в «вышестоящие правоохранительные органы».
Пост собрал десятки комментариев с порицанием поступка наглого соседа. Барнаульцы не понимают, зачем он это сделал.