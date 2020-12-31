Наглый барнаулец срубил елку во дворе и разозлил полгорода

«Этот пост из разряда историй, которые нужно поискать», — пишут жители Барнаула в соцсетях. Один из жильцов многоквартирного дома срубил елочку, которая 15 лет росла во дворе. Ее каждый год наряжали к Новому году.

Печальная история произошла во дворе дома по ул. Панфиловцев, 14.

Местные жители негодуют — эта елка ежегодно служила им праздничным атрибутом, ее украшали различными игрушками, в том числе сделанными руками детей, как вдруг один из соседей решил, что у него в квартире эта ель будет уместней.

«Проявил свое неуважение данный „товарищ“ и к местному участковому, попросту не открыв ему дверь, видимо, владея мало-мальскими юридическими навыками о неприкосновенности частного жилища», — пишут в группе Barnaul22.

Жильцы дома останавливаться не планируют. Они намерены обратиться в «вышестоящие правоохранительные органы».

Пост собрал десятки комментариев с порицанием поступка наглого соседа. Барнаульцы не понимают, зачем он это сделал.