Наказали строителя взорвавшегося дома, где погибли два человека. Подельница получила отсрочку

В Красноярске суд вынес приговор застройщику Владимиру Тарасову и руководителю «Единой службы недвижимости» Наталье Касумовой, пишет « Проспект Мира ».

Тарасова и Касумову судили после взрыва дома в Красноярске — на ул. Кандагарской в Покровке. Напомним, ЧП произошло вечером 14 февраля 2019 года.

В МЧС рассказали про хлопок газа, от которого произошли множественные разрушения стен второго и третьего этажей. Полностью разнесло шесть квартир, еще десять повредило.

Погибли два человека — женщина и мужчина из двух квартир. 12 человек, в том числе два ребенка, попали в больницу.

Власти города сразу заявили, что дом построили незаконно и его несколько лет хотели снести. Даже было соответствующее решение суда, но вот у чиновников почему-то руки до сноса дома не дошли.



Тарасова и Касумову осудили за мошенничество. В краевом суде заявили, что они похитили более 19 млн рублей, которые принадлежали покупателям квартир.

«Застройщик Владимир Тарасов на участке для частного строительства на улице Кандагарской незаконно возвел малоэтажные дома и продавал там квартиры, заключая с покупателями незаконные договоры. В период с 2014 по 2018 годы Тарасов совместно с Касумовой, совершая мошеннические действия с договорами, похитили денежные средства покупателей более 20 квартир на общую сумму свыше 19 миллионов рублей», — пришли к выводу в суде.

Обоих отправили в колонию общего режима. Тарасову назначили 4,5 года, а Касумовой — 4 года, но с отсрочкой приговора, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.

Ранее в Алтайском крае двух застройщиков отправили в черный список за сорванное строительство школы и детсада.