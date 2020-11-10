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Жизнь

За сорванную стройку школы и детсада на Алтае две компании отправились в черный список

Алтайский минстрой расторг контракты с двумя подрядными организациями — «ГПО № 1» и «ППК «Прометей». Они сорвали сроки строительства школы и детского сада в двух районах края, сообщили в ведомстве.

Строительство. Строительный кран.
Строительство. Строительный кран.
altapress.ru

Школу с весны строила «ГПО № 1» в селе Заводском Троицкого района по нацпроекту «Демография». Завершить работы должны были в конце года, но в связи с задержкой сроков договор решили расторгнуть.

Новый подрядчик уже приступил к строительству и обещает сдать объект к декабрю 2021 года. На школе возобновмлм работы нулевого цикла.

Строящийся с 2019 года детский сад в селе Воеводском Целинного района также не сдадут в срок. Им занималась компания «ППК «Прометей». Нового подрядчика пока не нашли.

«Информация по данным организациям, а также лицам, осуществляющим руководство строительными компаниями включены в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года», — добавили в краевом минстрое.

Ранее проблемный застройщик заявил о сроках сдачи дома на главном проспекте Барнаула. Силовики проверяют чиновников и компанию на мошенничество.

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