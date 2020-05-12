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12 мая 27°C

Наказание чиновников за хамство заинтересовало «Единую Россию»

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что во вторник, 12 мая, партия внесет в Госдуму законопроект о наказании чиновников за хамство.

Чиновник. Портфель
Чиновник. Портфель
unsplash.com

Напомним, законопроект позволит нанимателям государственных и муниципальных служащих расторгать с ними контракты за совершение проступков, которые порочат честь этих служащих.

Турчак отметил, что с ситуациями, когда чиновники ведут себя неподобающе, приходилось сталкиваться неоднократно.

«Демонстрируют неуважение, заносчивость, откровенно хамят гражданам. Забывают, что их обязанность — служить стране и ее народу. Каждый такой случай подрывает авторитет государства в целом. Вызывает заслуженное возмущение и негодование в обществе. До сегодняшнего дня подобные выходки были вне правового регулирования. Разбираться с ними приходилось в ручном режиме», — сказал он.

По словам политика, в документе прописаны четкие меры ответственности, вплоть до отстранения от должности.

Турчак подчеркнул, что «в органах власти делать нечего» тем госслужащим, кто не согласен с требованиями к поведению.

Чиновники.
Чиновники.
altapress.ru

Виды кнутов

Авторы законопроекта предлагают внести в Кодекс об административных правонарушениях поправки, согласно которым за оскорбления со стороны чиновников будут дисквалифицировать на срок до года, при повторном — до двух лет.

Также предлагают ввести для государственных и муниципальных служащих штрафы в размере от 50 до 100 тыс. рублей, при повторном правонарушении — от 100 до 150 тыс. рублей.

Кроме того, могут изменить понятие оскорбления — сейчас это «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме». Определение хотят дополнить словами «и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме».

Напомним, накануне президент России Владимир Путин, комментируя идею принять закон о противодействии хамству чиновников, заявил, что такое наказание должно быть строже, чем для обычных граждан.

Ранее Дмитрий Медведев, будучи премьер-министром, призвал увольнять всех чиновников, потерявших доверие партии власти.

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