Наказание за пьяные ДТП предложили ужесточить в рублях

Общественники и юристы предложили Госдуме ужесточить наказания за серьезные ДТП, совершенные в состоянии опьянения, пишут « Известия ».

С соответствующим предложением к Госдуме обратились специалисты компании AVG Legal, консалтинговой группы VvCube, центра правовой помощи «Дело жизни», а также активисты движения «Синие ведерки».

По их мнению, суд должен учитывать количество пострадавших и тяжесть полученных ими травм.

Так, за аварии со смертельным исходом, совершенные нетрезвыми водителями, помимо лишения свободы, предлагается взимать штраф в размере от 2 до 3,5 млн рублей.

Неоднократные грубые нарушения ПДД необходимо признавать отягчающим обстоятельством, считают общественники.

«В последнее время участились случаи управления транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии опьянения. Зачастую такие поездки приводят к причинению тяжкого вреда здоровью или смерти человека. Несмотря на строгость санкций, число ДТП с участием пьяных водителей не становится меньше», — отметили эксперты.

Дорожный знак , дорога. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Общественники подготовили коллективное обращение к председателю комитета по госстроительству и законодательству ГД Павлу Крашенинникову, в котором предлагают ужесточить ст. 264 УК РФ.

«За ДТП в нетрезвом виде, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, с водителя предлагают взыскивать сумму от 1 до 1,5 млн рублей. За аварию со смертельным исходом, совершенную нетрезвым водителем, — от 2 до 2,5 млн рублей. А за ДТП с несколькими смертельными исходами, совершенное в пьяном виде, — до 3,5 млн рублей», — оценили эксперты «вилку» наказаний.

По данным издания, это предложение депутаты оценили и намерены облачить в форму поправок.

Ранее водителей без прав предложили лишать свободы на 15 лет, если они совершили ДТП. В 2019 году в России ужесточили наказание за пьяные смертельные аварии.