Нападение на инкассаторов в Красноярске организовал «работающий в минус» бизнесмен

Напомним, утром 30 мая в Красноярске неизвестные напали на инкассаторскую машину, охранники получили огнестрельные ранения.

8 июня полиция задержала трех человек, мужчины 59, 49 и 30 лет. В МВД отметили, что преступников может быть больше — всем тем, кто еще не задержан, предложили сдаться по своей воле.

Издание со ссылкой на местные СМИ и Telegram-канал «Борус» сообщает, что за рулем «ВАЗ-2106», на котором нападавшие скрылись, находился местный бизнесмен. Он уже написал явку с повинной.

«Эту машину он купил в 2019 году в деревне под Красноярском специально для налета, чтобы не жалко было сбросить», — рассказал «Борус» со ссылкой на источники.

Примечательно, что у бизнесмена машина марки Jaguar. Также есть бизнес, который много денег не приносил, судя по налоговым отчетам — работал он в минус.

В региональном МВД информацию о подозреваемых не раскрывают в интересах следствия. Однако обещали позже опубликовать «расширенную информацию по делу».

Известно, что из украденных 2,32 млн рублей бизнесмен отдал сообщникам по 723 тыс. рублей, а себе оставил 823 тысячи.

Инкассаторы проходят курс лечения. Они получили тяжелые огнестрельные ранения предплечий с массивным разрушением костных и мягких тканей, а также множественные ранения других областей тела, менее значимые по тяжести.

Ранее врачи рассказали, что пациентам проведут ряд сложных реконструктивных операций.