"Нападения" на школы, бесплатная маралятинка и романтические места для свиданий. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я — Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Сегодня барнаульцев перепугали новостями о готовящихся нападениях на школы. В правительстве региона рассказали, что это было . А менее пугающие новости — в моей подборке.

Релокант из Барнаула судится с военкоматом за право сняться с учета без личной явки

Барнаулец переехал в Казахстан. С прошлого года сняться с воинского учета можно удаленно. Мужчина так и сделал — отправил в военкомат свою маму по доверенности со всеми документами. Однако сняться с учета не вышло.

Дважды мужчина обращался в суды и дважды судьи вставали на сторону военкомата.

Что не так с этой историей и можно ли все-таки сняться с воинского учета удаленно — читайте в этом материале.

Миграция. Студенты. Релоканты. Altapress.ru

Маленькое село на Алтае посетят сразу два олимпийских чемпиона

В село Залесово 19 февраля приедут сразу два олимпийских чемпиона по лыжным гонкам — Александр Легков и Юлия Ступак.

Напомним, Залесово с 2022 потихоньку возрождает лыжный спорт. Для этого из краевого бюджета выделили 1,3 млн рублей. На местной лыжне установили 50 опор и светодиодные лампы, провели освещение на одном километре трассы.

Чем будут заниматься олимпийские чемпионы в селе — читайте здесь.

Лыжня в Залесово. Дмитрий Лямзин

Москвичи не дают "Курорту Белокуриха" упасть в доходах

Количество гостей и койко-дней в санаториях компании «Курорт Белокуриха» снизились на 10%.

Напомним, в 2021-2022 годах в Белокурихе работала программа туристического кэшбэка. Программа пользовалась большой популярностью. В прошлом году ей воспользовались почти 10 тыс. человек.

В 2023-м туркэшбэк отменили, отдыхающих стало меньше. Но приехали москвичи и с радостью стали скупать люксовые места, сохранив доходность курорта.

«Курорт Белокуриха». Фото предоставлено санаторно-курортным холдингом «Курорт Белокуриха».

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