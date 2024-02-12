Можно, но нельзя. Релокант из Барнаула судится с военкоматом за право сняться с учета без личной явки

Программист из Барнаула, переехавший в Казахстан, подал в суд на военкомат и военкома, не согласившегося снять его с воинского учета без личной явки - по доверенности через законного представителя. В двух судебных инстанциях он уже проиграл, хотя обязанность явиться, чтобы сняться с учета, отменена в 2023 году. Но есть нюанс, из-за которого алтайские судьи дважды встали на сторону военкомата и его командования.

С чего все началось

Артем релоцировался в Казахстан – там, собственно, и живет, работая в частной компании дистанционно - менеджером программистов проекта.

Между тем, по закону, россияне, уехавшие за границу больше чем на полгода, обязаны известить об отъезде военкомат, а затем и сняться с учета.

Летом 2023 года Артем, уже будучи в Казахстане, попытался это сделать. Но не лично - через своего представителя: выписал доверенность на имя матери, живущей в Барнауле, и заверил ее у нотариуса.

В Казахстане. Архив финансово-аналитического сервиса Credit-10.

Почему он считал это возможным

Идею сняться с учета, не возвращаясь в Россию, программист взял не из головы. В апреле 2023 года Госдума приняла поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе».

И впервые в нашей истории появилась законная возможность сделать это удаленно.

Из поправок к закону «О воинской обязанности и военной службе» (Федеральный закон №127 от 14 апреля 2023 года):

«Постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете, могут осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат».

Заседание Госдумы duma.gov.ru

Мало того, летом правительство РФ приняло еще и постановление №1211, в котором отменило пункт 53 другого важного документа - «Положения о воинском учете».

Именно этот пункт положения требовал личную явку при снятии с учета. Казалось бы, все стало ясно: и закон, и подзаконный акт отменили личную явку – можно не являться.

Причем в том же законе «О воинской обязанности» предусмотрели возможность сняться с учета по обращению не только самого гражданина, но и его представителя (пункт 8 статьи 8.2).

Военкомат Железнодорожного, Октябрьского и Центрального районов Барнаула. 2GIS

Почему военкомат все-таки отказал

И вот представитель программиста отнесла в военкомат пакет документов: заявление Артема Т. о снятии его с учета в связи с выездом на срок более шести месяцев, военный билет, заверенную копию загранпаспорта, разрешение на временное пребывание и др.

Однако Александр Вопиловский, военный комиссар Железнодорожного, Октябрьского и Центрального районов Барнаула, просто вернул все документы, так и не сняв молодого человека с учета.

Во-первых, потому что действующее законодательство этого не предусматривает, ответил он. Во-вторых, потому что парень предоставил не то удостоверение личности: для снятия с учета нужен паспорт гражданина РФ, а не загранник.

И вот тогда Артем Т. инициировал судебное разбирательство: 15 августа 2023 года подал иск к военкомату и Вопиловскому, в котором потребовал признать действия военкома незаконными и обязать снять с учета.

Его интересы в Железнодорожном районном суде, а потом и в краевом представлял барнаульский юрист Александр Шишмарев.

Военкомат Железнодорожного, Октябрьского и Центрального районов Барнаула. 2GIS

Почему судьи поддержали военкома

Судья Железнодорожного райсуда Роман Тагильцев, к которому попало дело, естественно, не отрицал сам факт отмены личной явки при снятии с учета, что и понятно: написано ведь черным по белому.

Тем не менее отметил: «обязанность личной явки гражданина в военкомат сохранилась». Кажется, первое противоречит второму.

Но Тагильцев счел, что в законе отмена личной явки увязана с созданием электронного реестра военного учета (ГИС "Единый реестр"). Пока такого реестра не существует (он лишь в разработке), сниматься с учета надо лично. В Алтайском краевом суде его позицию поддержали.

Алтайский краевой суд. Максим Стрелковский.

Какова логика судей

Раскроем логику судей чуть-чуть подробнее. Итак, электронный реестр воинского учета разрабатывает Минцифры в интересах Минобороны, которое является оператором реестра. Но в данный момент реестр не функционирует.

Вот что сегодня говорит закон об этом, так сказать, "переходном периоде".

До начала эксплуатации "Единого реестра", без использования информационных систем и ресурсов, "определенные мероприятия" военкомат может проводить и без личной явки гражданина.

Но снятие с воинского учета к таковым не относится. А относятся, например, постановка на учет и направление повесток в электронной форме. То есть поставить на учет, не видя гражданина, можно, снять - нельзя. Пока нет "Единого реестра".

Военкомат Железнодорожного, Октябрьского и Центрального районов Барнаула. 2GIS

Кроме того, судьи указали на буквальные формулировки в законе №127. В нем, например, указано, что сведения в реестре могут быть изменены по обращениям граждан или их представителей.

А сегодня-то реестра нет. Стало быть, требуя снять с воинского учета, представитель Артема Т. требует не изменить, а включить в реестр новые сведения. "Включить" не то же самое, что "изменить".

В итоге судьи сочли, что истец неправильно истолковал закон и нарушений в действиях военкомата и его командования нет.

Железнодорожный райсуд Барнаула. Altapress.ru

Почему нельзя сняться с учета по доверенности

Артем пытался оспорить отказ Железнодорожного райсуда еще и по другому основанию. Он заявил, что «отсутствие реестра не отменяет институт представительства». Право доверять представителю совершать от нашего имени какие-то действия не зависит от реестра.

На это в судах ответили аргументами из «Инструкции об организации работы по обеспечению функционирования системы воинского учета», введенной еще в 2021 году приказом Минобороны.

Там возможность заполнения заявления о снятии с учета по доверенности не предусмотрена. И, к тому же, требуется личная подпись гражданина в книге учета военных билетов.

Суд, Фемида. unsplash.com.

Объясняя, почему нельзя сняться с учета по доверенности, судьи даже заявили, что ни старые, ни новые нормы такого не предусматривали и не предусматривают. И выдали такую формулировку.

Из решения Алтайского краевого суда по иску АртемаТ. к военному комиссару:

Возможность применения норм частного (гражданского) права к административным правоотношениям, связанным с прохождением воинской обязанности, не предусмотрена статьей 3 Федерального закона от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Решение Алтайского краевого суда вынесено 23 января. Кстати, и административный истец (Артем Т.), и административный ответчик (Александр Вопиловский) на заседаниях суда лично не присутствовали – все споры велись через их представителей.

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