Продажа «Старого города» и объединение вузов. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я — Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Мы опубликовали для хорошего настроения прелестные фотографии завтракающих птичек. Посмотреть на толстеньких и измазанных ягодками щуров можно здесь . А новости Алтайского края — в моей подборке.

В Барнауле продают ТЦ «Старый город»

Памятник регионального значения, ТЦ «Старый город» на ул. Ползунова, 40 продают в Барнауле за 13,8 млн рублей. Объявление выставили еще осенью 2023 года, но покупателей не нашлось.

Официально здание построили в 1898 году. Но есть источники, которые описывали его уже в 1889.

До революции в доме располагалось управление Алтайского горного округа. Потом в нем была Алтайская губернская земская управа.

Сейчас в «Старом городе» помещаются репетиционная база для музыкантов, банкетный зал, магазины инструментов для дома и товаров для рыбалки, ломбард.

Здание в Барнауле на ул. Ползунова, 40. commons.wikimedia.org,

С экс-владельца «Кучуксульфата» требуют сотни миллионов рублей

Государство пытается взыскать с экс-председателя совета директоров завода «Кучуксульфат» Василия Гамаюнова 400 млн рублей. Это дивиденды, выплаченные несколько лет назад, а также суммы, перечисленные ему заводом за детективно-информационное обслуживание.

Тем временем Гамаюнов проходит процедуру банкротства.

Все подробности этого дела можно почитать здесь.

Суд. Судебные иски. Документы. Pixabay.com

Барнаульский и бийский педвузы объединяют в один

Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет им. В. М. Шукшина станет филиалом АлтГПУ. Бийскому вузу придется сменить название, а управлять им будет, скорее всего, директор.

Новых направлений не появится, менять бюджет и контрольные цифры приема тоже не будут. А студентов в педвузе станет более 10 тыс.

Юбилей АлтГПУ Юлия Дильман

Что еще почитать?

В Антарктиде есть православный храм, который спроектировали барнаульские архитекторы. Кому пришла идея его построить и где именно он находится — читайте здесь.

Барнаулец рассказал о путешествии в Туркменистан и топливе за 9 рублей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале