Продажа «Старого города» и объединение вузов. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

В Барнауле продают ТЦ «Старый город»
Памятник регионального значения, ТЦ «Старый город» на ул. Ползунова, 40 продают в Барнауле за 13,8 млн рублей. Объявление выставили еще осенью 2023 года, но покупателей не нашлось.
Официально здание построили в 1898 году. Но есть источники, которые описывали его уже в 1889.
До революции в доме располагалось управление Алтайского горного округа. Потом в нем была Алтайская губернская земская управа.
Сейчас в «Старом городе» помещаются репетиционная база для музыкантов, банкетный зал, магазины инструментов для дома и товаров для рыбалки, ломбард.
С экс-владельца «Кучуксульфата» требуют сотни миллионов рублей
Государство пытается взыскать с экс-председателя совета директоров завода «Кучуксульфат» Василия Гамаюнова 400 млн рублей. Это дивиденды, выплаченные несколько лет назад, а также суммы, перечисленные ему заводом за детективно-информационное обслуживание.
Тем временем Гамаюнов проходит процедуру банкротства.
Все подробности этого дела можно почитать здесь.
Барнаульский и бийский педвузы объединяют в один
Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет им. В. М. Шукшина станет филиалом АлтГПУ. Бийскому вузу придется сменить название, а управлять им будет, скорее всего, директор.
Новых направлений не появится, менять бюджет и контрольные цифры приема тоже не будут. А студентов в педвузе станет более 10 тыс.
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