1 февраля
﻿
Жизнь

Инцидент с новым трамваем и кое-что о расширении Новоалтайска. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я — Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Новоалтайск решили расширить с помощью коттеджного микрорайона. Аукцион по продаже земель начнется уже в 2024 годы. Почитайте, какие у этого решения есть нюансы. Другие новости Алтайского края — в моей подборке.

Компьютер.
Компьютер.
unsplash.com

Белорусский трамвай успели сломать. Или все-таки нет?

Утром в соцсетях и СМИ появилась информация о новом белорусском трамвае, который поломали перед выходом на линию. В комментариях к новости разгорелась жаркая дискуссия о некомпетентности всех, кто к этому причастен. Мэрия же поспешила опровергнуть информацию: трамвай в полном порядке. Да, его ломали, но произошло это аж в ноябре 2023 года при транспортировке.

По словам городской администрации, на фото изображен именно тот случай.

Повреждение на новом трамвае
Повреждение на новом трамвае
"Инцидент Барнаул"

В Алтайском крае назначили пресс-секретаря губернатора

Начальником департамента по информационной политике правительства Алтайского края назначили Елену Тетерятник.

Замначальника назначен Алексей Спесивцев. При этом он также занял должность пресс-секретаря губернатора Алтайского края.

Правительство Алтайского края, флаг.
Правительство Алтайского края, флаг.
altapress.ru

На Алтае снова пытаются взыскать большие деньги с бывших топ-менеджеров «Зернобанка»

В Барнауле возобновили судебное разбирательство по делу о взыскании более миллиарда рублей с двух бывших топ-менеджеров «Зернобанка».

Напомним, в 2015 году банк заявил, что обанкротился. Причиной послужила внезапная потеря ликвидности (недостаток свободных денежных средств). Ее вызвало одномоментное требование акционера Александра Бедарева о возврате размещенных в банке 179 млн рублей, арест по его инициативе корсчета в банке.

На банкротство потратили 300 млн рублей. Это в 1,7 раз больше той суммы, которая восемь лет назад и обрушила банк.

Что это за мутная история и почему она все никак не закончится — читайте здесь.

&quot;Зернобанк&quot;.
"Зернобанк".
Анна Зайкова

Что еще почитать?

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость