29 января
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Жизнь

Котики в автобусе и еще один ТЦ в Барнауле. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я — Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Сегодня наша читательница ехала в маршрутке №205 и заметила на стенах автобуса рисунки котиков. Для поднятия настроения советую на это взглянуть. А другие новости Алтайского края — читайте в моей подборке.

Компьютер, блогер.
Компьютер, блогер.
unsplash.com

Барнаулец продает "счастливый" рубль и надеется с его помощью заработать 10 млн обычных

Мы нашли объявление на "Авито". Продавец предупреждает: если цена в 10 млн рублей не устраивает - значит, не так уж сильно вы хотите счастье счастливым.

Ну, я монету покупать не собираюсь. Если вы хотите - вот здесь ссылка.

Редкий и счастливый рубль
Редкий и счастливый рубль
"Авито"

В Барнауле строят еще один ТЦ

Три корпуса торгового центра построят на Павловском тракте, неподалеку от барнаульского аэропорта.

Объект появится на пустом участке, в некотором отдалении от нового «Лада-Центра». Будет представлять собой трехэтажное здание, позади которого разместятся два вытянутых одноэтажных корпуса.

Фасады оформят светлыми сэндвич-панелями и темным композитным материалом, облицовочным кирпичом.

Подробнее о ТЦ можно почитать здесь. И посмотреть, как он будет выглядеть.

Проект торгового центра из трех корпусов на Павловском тракте.
Проект торгового центра из трех корпусов на Павловском тракте.
Владимир Золотов

Завод «Алтайвагон» сменил собственника

75% акций «Алтайвагона» перешли в руки группы «Талтэк», владеющей другим вагоностроительным заводом региона — «Барнаульским ВРЗ».

Причиной продажи могло стать сложное положение основателя СДС Михаила Федяева. Он находится под следствием по делу об аварии на шахте «Листвяжная» в 2021 году. Тогда погиб 51 человек.

&quot;Алтайвагон&quot;.
"Алтайвагон".
Минпромэнерго АК.

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