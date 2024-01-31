Поликлиника №14, коттеджный район с бассейном и разговоры о тру-крайме. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Вице-мэр Барнаула попытается выйти из-под стражи
Заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев может выйти из-под стражи и оказаться под домашним арестом уже 2 февраля. В этот день Алтайский краевой суд рассмотрит апелляционную жалобу его адвокатов.
За что его арестовали — читайте здесь.
Как выглядит изнутри поликлиника №14
Нам удалось побывать в новом здании учреждения.
Поэтапный переезд поликлиники №14 начнется уже на этих выходных. Напомним, по Барнаулу стоят три здания учреждения. Чтобы перевезти в новое помещение все-все-все, понадобится время.
Торжественное открытие состоится 20 февраля. А для пациентов двери откроют уже 5 февраля.
Каким будет новый коттеджный район с бассейном во Власихе
В барнаульском селе планируют построить коттеджный район. Примерно 400 одинаковых домов будут стоять на участке в 57,5 га. На въезде поставят магазинчики, а по всей территории распределят детские и спортивные площадки.
Судя по визуализации, для жителей могут построить и открытый бассейн, однако во время выступления представитель компании никак не прокомментировал это изображение.
Как это все может выглядеть и когда построят — смотрите здесь.
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