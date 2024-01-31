Поликлиника №14, коттеджный район с бассейном и разговоры о тру-крайме. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я — Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Сегодня у нас вышел текст-разговор с психологом о том, почему людям нравятся истории о маньяках. Как возник жанр тру-крайма, почему это настолько популярно и можно ли считать опасным такое увлечение - читайте в этом материале. А другие новости Алтайского края — в моей подборке.

Вице-мэр Барнаула попытается выйти из-под стражи

Заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев может выйти из-под стражи и оказаться под домашним арестом уже 2 февраля. В этот день Алтайский краевой суд рассмотрит апелляционную жалобу его адвокатов.

За что его арестовали — читайте здесь.

Антон Шеломенцев. Фото предоставлено пресс-службой Администрации Барнаула.

Как выглядит изнутри поликлиника №14

Нам удалось побывать в новом здании учреждения.

Поэтапный переезд поликлиники №14 начнется уже на этих выходных. Напомним, по Барнаулу стоят три здания учреждения. Чтобы перевезти в новое помещение все-все-все, понадобится время.

Торжественное открытие состоится 20 февраля. А для пациентов двери откроют уже 5 февраля.

Поликлиника №14. Юлия Дильман

Каким будет новый коттеджный район с бассейном во Власихе

В барнаульском селе планируют построить коттеджный район. Примерно 400 одинаковых домов будут стоять на участке в 57,5 га. На въезде поставят магазинчики, а по всей территории распределят детские и спортивные площадки.

Судя по визуализации, для жителей могут построить и открытый бассейн, однако во время выступления представитель компании никак не прокомментировал это изображение.

Проект КРТ - микрорайон во Власихе. «Промжилстрой»

Как это все может выглядеть и когда построят — смотрите здесь.

Что еще почитать?

О главных изменениях в ЕГЭ и ОГЭ в Алтайском крае рассказали региональные власти. Легче не стало.

Внезапно. Ребята из Уганды готовы поздравить барнаульцев с Новым годом, 8 марта или, например, с днем огурца. Правда не бесплатно, а за денежки. Мы это нашли на сайте объявлений.

Самое важное - в нашем Telegram-канале