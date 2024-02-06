Увольнение вице-мэра, возможный снос моста в Барнауле и трамваи-стесняшки. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я — Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Февраль балует не только погодой, но и добрыми новостями. Например, жительница Алтайского края смогла забеременеть спустя 20 лет после рождения первенца. Долгожданный малыш появился с помощью ЭКО. Умилительную и трогательную историю читайте здесь . А другие новости — в моей подборке.

Антона Шеломенцева уволили с поста вице-мэра Барнаула

Арестованного по подозрению во взяточничестве замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту уволили с поста. Точные причины не назвали. Однако не сложно предположить, что это связано с уголовным дело Шеломенцева.

На его место пока никого не назначили.

Напомним, силовики нагрянули в квартиру Антона Шеломенцева в начале января 2024 года. Оказалось, что его подозревают в получении взятке в размере 2 млн рублей.

Мэрия Барнаула хочет заново построить мост на пр. Калинина

Как только отремонтировали мост на Новом рынке, барнаульцы с тревогой начали поглядывать на его соседа. Путепровод на пр. Калинина тоже требует изменений.

Мэрия сообщила, что ремонт пока не планируют. По их словам, мост находится в удовлетворительном состоянии. Да и денег на это нет.

Но есть нюанс у этой истории. В администрации Барнаула ответили altapress.ru, что мост на пр. Калинина лучше снести и отстроить заново, чем ремонтировать. Когда этим начнут заниматься — неизвестно.

Размытая насыпь у моста на улице Калинина в Барнауле t.me/altaikrai

Белорусские трамваи "стесняются" своих габаритов и не могут прижиться в Барнауле

Сотрудник "Горэлектротранса" рассказал СМИ о проблеме новых белорусских трамваев. Оказалось, они не могут проехать на некоторых участках, потому что слишком "толстенькие". Широкий транспорт еле умещается на путях. На наших дорогах ему сложно.

Например, в первый день один из новичков не смог доехать до конечной — набилось много народу. Людей высадили на полпути.

О других проблемах белорусских трамваев читайте здесь.

Новые белорусские трамваи - фоторепортаж. Тарасова Кристина, Клищенко Ксения

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