Напряженная обстановка: появились новые данные о магнитных бурях в ближайшие дни

Вопрос о геомагнитной обстановке не теряет свою актуальность среди метеозависимых людей.

Поэтому люди заблаговременно пытаются узнать о грядущей космической погоде, которая могут негативно сказаться на их самочувствии.

Напряженная обстановка

На 12 августа Солнце остается стабильным и постепенно гасит любые возникающие вспышки. Геомагнитная и радиационная обстановка вокруг планеты напряженная, но не соответствует полному потенциалу активности Солнца, пишет n4k.ru.

12 августа геоудары слабой силы будут давить на Землю пульсирующими атаками, однако, все они будут слишком незначительными, пишет "Курьер. Среда".

Атака

Но уже к третьей декаде августа Земле придется столкнуться с чередой адских магнитных бурь. Это не только серьезно ухудшит геомагнитную обстановку, но и приведет к недомоганиям всех метеопатов.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается.

Нужно пить успокаивающие, на травах, чаи. Больше спать. Не употреблять алкоголь. Больше совершать пеших прогулок.

Метеопаты

По мнению экспертов, 60% населения разных стран мира — это метеочувствительные люди.

Цифра

За 11 лет цикла солнечной активности бывает в среднем 400 «штормовых» дня. Между тем на Землю 13 июля обрушилась мощная магнитная буря. Сила геоударов достигла 6-балльной отметки.

Ранее сообщалось, что из дыры на солнечном экваторе обрушится буря и вызовет интернет-апокалипсис.

Также ученые рассказали, сколько у человечества будет времени, чтобы избежать космической катастрофы. Речь идет о том бедствии, при котором внезапно отключаются линии электропередачи, случаются различные катаклизмы техногенного характера.

Это выброс из пределов солнечной короны огромных масс раскаленной и электрически заряженной плазмы.