Народные приметы Афанасьева дня: что стоит сделать 31 января

Традиции Афанасьева дня
На Афанасьев день, который еще называли «Афанасий Ломонос», ударяли сильные морозы. В народе приговаривали: «Афанасьевский мороз нос и ухо дерет» и «Афанасий Ломонос — береги уши и нос».
Считалось, что в этот день на шабаш слетаются ведьмы. Они могут проникать в дома людей по печным трубам. Поэтому в Афанасьев день проводили специальные обряды, чтобы выгнать злоумышленниц на мороз. Также приглашали знахаря, который заговаривал трубы и проводил ритуал.
В Афанасьев день продолжали играть свадьбы. Считалось, что нужно успеть найти вторую половинку до Масленицы.
Что нельзя делать 31 января?
- Нельзя затевать переезд или справлять новоселье — иначе в новом доме будут частые скандалы.
- Не рекомендуется в этот день крестить мальчиков — на него можно накликать болезни.
- Не стоит проводить хирургических операций.
- Нельзя вечером ходить на свидания — ведьмы могут утащить.
Приметы Афанасьева дня
- Сережки у луны — к морозу и пурге.
- Вьюга и метель в этот день — к поздней весне.
- Оттепель на Афанасия — к ненастному лету.
- Вороны стаями кружатся и чистый закат — к длительному похолоданию.
- Солнце в полдень выглянуло — к ранней весне.
- Круг возле месяца и солнца — к ещё большим морозам.
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