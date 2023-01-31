31 января
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Жизнь

Народные приметы Афанасьева дня: что стоит сделать 31 января

В народно-православном календаре 31 января отмечают Афанасьев день. Его еще называли Ведьминым днем. Православная церковь вспоминает Афанасия Великого (295−373) — одного из греческих отцов церкви. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Морозы. Зима. Лед.
Морозы. Зима. Лед.
СС0

Традиции Афанасьева дня

На Афанасьев день, который еще называли «Афанасий Ломонос», ударяли сильные морозы. В народе приговаривали: «Афанасьевский мороз нос и ухо дерет» и «Афанасий Ломонос — береги уши и нос».

Считалось, что в этот день на шабаш слетаются ведьмы. Они могут проникать в дома людей по печным трубам. Поэтому в Афанасьев день проводили специальные обряды, чтобы выгнать злоумышленниц на мороз. Также приглашали знахаря, который заговаривал трубы и проводил ритуал.

В Афанасьев день продолжали играть свадьбы. Считалось, что нужно успеть найти вторую половинку до Масленицы.

Зима, мороз. Изморозь.
Зима, мороз. Изморозь.
СС0

Что нельзя делать 31 января?

  • Нельзя затевать переезд или справлять новоселье — иначе в новом доме будут частые скандалы.
  • Не рекомендуется в этот день крестить мальчиков — на него можно накликать болезни.
  • Не стоит проводить хирургических операций.
  • Нельзя вечером ходить на свидания — ведьмы могут утащить.
Ведьма. Волки. Магия
Ведьма. Волки. Магия
ССО

Приметы Афанасьева дня

  • Сережки у луны — к морозу и пурге.
  • Вьюга и метель в этот день — к поздней весне.
  • Оттепель на Афанасия — к ненастному лету.
  • Вороны стаями кружатся и чистый закат — к длительному похолоданию.
  • Солнце в полдень выглянуло — к ранней весне.
  • Круг возле месяца и солнца — к ещё большим морозам.

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