Народные приметы Афанасьева дня: что стоит сделать 31 января

В народно-православном календаре 31 января отмечают Афанасьев день. Его еще называли Ведьминым днем. Православная церковь вспоминает Афанасия Великого (295−373) — одного из греческих отцов церкви. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Афанасьева дня

На Афанасьев день, который еще называли «Афанасий Ломонос», ударяли сильные морозы. В народе приговаривали: «Афанасьевский мороз нос и ухо дерет» и «Афанасий Ломонос — береги уши и нос».

Считалось, что в этот день на шабаш слетаются ведьмы. Они могут проникать в дома людей по печным трубам. Поэтому в Афанасьев день проводили специальные обряды, чтобы выгнать злоумышленниц на мороз. Также приглашали знахаря, который заговаривал трубы и проводил ритуал.

В Афанасьев день продолжали играть свадьбы. Считалось, что нужно успеть найти вторую половинку до Масленицы.

Зима , мороз. Изморозь. СС0

Что нельзя делать 31 января?

Нельзя затевать переезд или справлять новоселье — иначе в новом доме будут частые скандалы.

Не рекомендуется в этот день крестить мальчиков — на него можно накликать болезни.

Не стоит проводить хирургических операций.

Нельзя вечером ходить на свидания — ведьмы могут утащить.

Ведьма. Волки. Магия ССО

Приметы Афанасьева дня