Народные приметы Петрова дня: что можно и нельзя делать 29 января

В народно-христианском календаре 29 января отмечают Петров день. Его еще прозвали «Петр-полукорм». Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Петрова дня

Православная Церковь отмечает день поклонения честным веригам святого и всехвального апостола Петра — одного из 12 апостолов Иисуса Христа.

Второе название праздника — Петр-полукорм — связано с зимними запасами корма скотине. Под конец января первая половина корма для домашних животных подходила к концу. В народе поговаривали: «На Петра-полукорма вышла половина зимнего корма».

По оставшимся запасам судили, кормить ли скотину вдоволь или же урезать ежедневную порцию. Из-за нерадивого хозяина домашние животные могли питаться впроголодь. На этот случай тоже есть поговорка: «Постится и скотина, если хозяин корму не припас».

Святого Петра стали считать покровителем скотины. Также на Руси апостолу Петру молились при горячке.

Холодильник. Продукты. СС0

Что нельзя делать 29 января?

Запрещено драться и ругаться — плохими действиями можно привлечь нечисть.

Не стоит обижать домашних животных — иначе покровитель Петр накажет.

Не рекомендуется оставлять холодильник пустым — а то весь год пройдет в бедности.

Нельзя подглядывать и подслушивать — для вас это плохо кончится.

Холодильник. Продукты. СС0

Приметы Петрова дня