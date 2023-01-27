27 января
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Жизнь

Как встретить день Нины: народные приметы 27 января

День Нины отмечали на Руси 27 января. Люди устраивали праздник скотины. Православная церковь сегодня чтит память преподобной Нины — христианской святой, просветительницы Грузии. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Корова, животноводство.
Корова, животноводство.
pixabay.com/

Традиции Дня Нины

В День Нины особенно почитали домашний скот. За ним тщательно ухаживали. Скот мыли, давали больше корма, чистили хлев и меняли солому.

«На святую Нину порадуй скотину», — говорили в народе.

Животных нельзя было ругать — к ним обращались только с ласковыми словами. Особенно чтили коров, которых считали кормилицами для семьи. Их берегли от болезней и порчи. Считалось, что потом корова обязательно отблагодарит хозяев хорошим удоем.

Люди верили, что коровье молоко на Нину обладает особыми свойствами. Оно помогает исцелиться от болезней, ожогов, укусов змей и даже удара молнии.

Животноводство. Корова.
Животноводство. Корова.
СС0

Что нельзя делать 27 января?

  • Запрещено бездельничать и спать до обеда — а то можно проспать свое счастье.
  • Нельзя оставлять животных голодными и грязными.
  • Не рекомендуется в этот день обижаться, — обиды обратятся против обиженного.
  • Не стоит кричать — нечисть на крики прилетит и начнет бедокурить.
  • Нельзя ругать и бить домашнюю скотину.
Коровы на животноводческой ферме колонии-поселения.
Коровы на животноводческой ферме колонии-поселения.
пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю

Приметы Дня Нины

  • Белые облака — к морозу.
  • Деревья инеем покрылись — к теплу.
  • Если в морозный день начал идти снег, то скоро потеплеет.
  • Ворона поутру каркает — к метели.
  • Петух спозаранку кричит в морозный день — к оттепели.
  • Туман вокруг луны — к снегу.

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