Как встретить день Нины: народные приметы 27 января

Традиции Дня Нины
В День Нины особенно почитали домашний скот. За ним тщательно ухаживали. Скот мыли, давали больше корма, чистили хлев и меняли солому.
«На святую Нину порадуй скотину», — говорили в народе.
Животных нельзя было ругать — к ним обращались только с ласковыми словами. Особенно чтили коров, которых считали кормилицами для семьи. Их берегли от болезней и порчи. Считалось, что потом корова обязательно отблагодарит хозяев хорошим удоем.
Люди верили, что коровье молоко на Нину обладает особыми свойствами. Оно помогает исцелиться от болезней, ожогов, укусов змей и даже удара молнии.
Что нельзя делать 27 января?
- Запрещено бездельничать и спать до обеда — а то можно проспать свое счастье.
- Нельзя оставлять животных голодными и грязными.
- Не рекомендуется в этот день обижаться, — обиды обратятся против обиженного.
- Не стоит кричать — нечисть на крики прилетит и начнет бедокурить.
- Нельзя ругать и бить домашнюю скотину.
Приметы Дня Нины
- Белые облака — к морозу.
- Деревья инеем покрылись — к теплу.
- Если в морозный день начал идти снег, то скоро потеплеет.
- Ворона поутру каркает — к метели.
- Петух спозаранку кричит в морозный день — к оттепели.
- Туман вокруг луны — к снегу.
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