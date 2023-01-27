Как встретить день Нины: народные приметы 27 января

День Нины отмечали на Руси 27 января. Люди устраивали праздник скотины. Православная церковь сегодня чтит память преподобной Нины — христианской святой, просветительницы Грузии. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Дня Нины

В День Нины особенно почитали домашний скот. За ним тщательно ухаживали. Скот мыли, давали больше корма, чистили хлев и меняли солому.

«На святую Нину порадуй скотину», — говорили в народе.

Животных нельзя было ругать — к ним обращались только с ласковыми словами. Особенно чтили коров, которых считали кормилицами для семьи. Их берегли от болезней и порчи. Считалось, что потом корова обязательно отблагодарит хозяев хорошим удоем.

Люди верили, что коровье молоко на Нину обладает особыми свойствами. Оно помогает исцелиться от болезней, ожогов, укусов змей и даже удара молнии.

Животноводство. Корова. СС0

Что нельзя делать 27 января?

Запрещено бездельничать и спать до обеда — а то можно проспать свое счастье.

Нельзя оставлять животных голодными и грязными.

Не рекомендуется в этот день обижаться, — обиды обратятся против обиженного.

Не стоит кричать — нечисть на крики прилетит и начнет бедокурить.

Нельзя ругать и бить домашнюю скотину.

Коровы на животноводческой ферме колонии-поселения. пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю

Приметы Дня Нины