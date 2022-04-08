8 апреля
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Жизнь

Народные приметы 8 апреля: что можно и категорически запрещено делать в День Гаврила

День Гаврила (или, по-другому, Гавриил, Благовестник) отмечают в народе 8 апреля. Что можно и категорически запрещено делать в этот праздник — в нашем материале.

Вязаные варежки.
Вязаные варежки.
pixabay.com.

Главные традиции и запреты в День Гавриила

Предки были уверены: кто родился в День Гавриила, у того жизнь будет нескладной. На Руси приговаривали: «Что родится на Гавриила — уродливо и некрасиво».

Женщины 8 апреля заканчивали последнюю пряжу. После этой даты прясть запрещалось: мол, впрок все равно не запасешься. По этому поводу есть поговорка: «Весной день долог, а нитка коротка».

Крестьяне наблюдали за природой на Гаврила. Они считали, что если 8 апреля зазеленела черемуха, то пора сажать ранний картофель (правда, эта примета действует только для юга).

Девушкам на Благовестника категорически запрещено ходить с распущенными волосами, а то жених будет часто уезжать из дома.

Девушка. Волосы. Ветер.
Девушка. Волосы. Ветер.
CC0

Кроме того, нельзя скупиться. Жадность в День Гаврила может оставить человека без удачи и счастья.

Народные приметы на Гаврила

  • Какая погода 8 апреля, такой она будет 8 октября.
  • Снег не сошел с крыш на Гаврила — значит, он пролежит еще месяц.
  • Верба зацвела 8 апреля — доставай ульи.
  • Заморозки в День Гаврила — к долгой и холодной весне.
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