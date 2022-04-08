Народные приметы 8 апреля: что можно и категорически запрещено делать в День Гаврила

Главные традиции и запреты в День Гавриила
Предки были уверены: кто родился в День Гавриила, у того жизнь будет нескладной. На Руси приговаривали: «Что родится на Гавриила — уродливо и некрасиво».
Женщины 8 апреля заканчивали последнюю пряжу. После этой даты прясть запрещалось: мол, впрок все равно не запасешься. По этому поводу есть поговорка: «Весной день долог, а нитка коротка».
Крестьяне наблюдали за природой на Гаврила. Они считали, что если 8 апреля зазеленела черемуха, то пора сажать ранний картофель (правда, эта примета действует только для юга).
Девушкам на Благовестника категорически запрещено ходить с распущенными волосами, а то жених будет часто уезжать из дома.
Кроме того, нельзя скупиться. Жадность в День Гаврила может оставить человека без удачи и счастья.
Народные приметы на Гаврила
- Какая погода 8 апреля, такой она будет 8 октября.
- Снег не сошел с крыш на Гаврила — значит, он пролежит еще месяц.
- Верба зацвела 8 апреля — доставай ульи.
- Заморозки в День Гаврила — к долгой и холодной весне.