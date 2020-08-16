Народные приметы 16 августа: что ни в коем случае нельзя делать на Антона Вихровея

16 августа отмечается народно-христианский праздник Антон Вихровей. По-другому его называют Вихровеи, Исакий-малинник, Антон-орешник и Исакий. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 16 августа

16 августа ни в коем случае нельзя проводить уборку в доме и выносить мусор. Кошелек мог стать чистым и пустым. Если все-таки убраться было необходимо, то закрывали все окна, двери и перекрещивали их.

Девочке, родившейся на Вихровея, изначально приписывается крутой нрав, подобный урагану. В народе говорили, что «не девка будет, а огонь». А мальчику приписываются взбалмошность и отчаяние. Считается, что вырастет человеком «с ветром в голове».

Праздник имеет еще одно название «Малинник», потому что в этот день продолжали собирать малину и активно заготавливать ее на зиму и в качестве лекарства.

Малина. Анна Зайкова

Народные приметы 16 августа