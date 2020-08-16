Народные приметы 16 августа: что ни в коем случае нельзя делать на Антона Вихровея

Народные традиции 16 августа
16 августа ни в коем случае нельзя проводить уборку в доме и выносить мусор. Кошелек мог стать чистым и пустым. Если все-таки убраться было необходимо, то закрывали все окна, двери и перекрещивали их.
Девочке, родившейся на Вихровея, изначально приписывается крутой нрав, подобный урагану. В народе говорили, что «не девка будет, а огонь». А мальчику приписываются взбалмошность и отчаяние. Считается, что вырастет человеком «с ветром в голове».
Праздник имеет еще одно название «Малинник», потому что в этот день продолжали собирать малину и активно заготавливать ее на зиму и в качестве лекарства.
Народные приметы 16 августа
- Высокие облака вытягиваются узкой и длинной полосой — скоро будет сильный ветер.
- Какой Антон, такой и Николай.
- На Исакия вихри — к крутой и суровой зиме.
- Сильный холодный ветер — к морозной зиме, южный, теплый — к мягкой и снежной.
- Домашняя птица начала менять перья — рано придут холода.
- Какая погода на Антона Вихровея, такой и октябрь будет.
- Если ветер с завихрой — много снега жди зимой.