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Жизнь

Народные приметы 16 августа: что ни в коем случае нельзя делать на Антона Вихровея

16 августа отмечается народно-христианский праздник Антон Вихровей. По-другому его называют Вихровеи, Исакий-малинник, Антон-орешник и Исакий. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Ветер.
Ветер.
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Народные традиции 16 августа

16 августа ни в коем случае нельзя проводить уборку в доме и выносить мусор. Кошелек мог стать чистым и пустым. Если все-таки убраться было необходимо, то закрывали все окна, двери и перекрещивали их.

Девочке, родившейся на Вихровея, изначально приписывается крутой нрав, подобный урагану. В народе говорили, что «не девка будет, а огонь». А мальчику приписываются взбалмошность и отчаяние. Считается, что вырастет человеком «с ветром в голове».

Праздник имеет еще одно название «Малинник», потому что в этот день продолжали собирать малину и активно заготавливать ее на зиму и в качестве лекарства.

Малина.
Малина.
Анна Зайкова

Народные приметы 16 августа

  • Высокие облака вытягиваются узкой и длинной полосой — скоро будет сильный ветер.
  • Какой Антон, такой и Николай.
  • На Исакия вихри — к крутой и суровой зиме.
  • Сильный холодный ветер — к морозной зиме, южный, теплый — к мягкой и снежной.
  • Домашняя птица начала менять перья — рано придут холода.
  • Какая погода на Антона Вихровея, такой и октябрь будет.
  • Если ветер с завихрой — много снега жди зимой.
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