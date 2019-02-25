Народные приметы 25 февраля. Что обязательно подавали на стол на Алексея Рыбного

Алексей Рыбный. Народные традиции 25 февраля
В день Алексея Рыбного было принято «морозить» посевные семена и пряжу. Их на некоторое время выносили на мороз. Считалось, что «закаленные» семена потом дадут больше всходов, а пряжа станет ровнее. Говорили так: «Морозишь пряжу после Власия — будешь с деньгами на Масленицу», пишет hollydays.ru.
По традиции 25 февраля на стол ставили рыбные блюда, и особое место отводилось расстегаям. Их подавали к рыбному бульону. В 19 — начале 20 века расстегаи делали из того же теста, что и ватрушки, или из кислого теста на дрожжах, куда добавляли немного соды — для пышности.
По народным приметам, 25 февраля на Алексея Рыбного не стоит начинать новое дело или планировать поездку: может случиться неудача.
Народные приметы на 25 февраля 2019 года
- Если на Алексея Рыбного целый день вьюга или туман, то лето будет дождливым.
- Тающий снег 25 февраля предвещает хороший клев.
- Если день Алексея Рыбного не теплее, чем три дня до него, то март должен быть теплым.
- Много звезд на небе 25 февраля — к хорошему урожаю.