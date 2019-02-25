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Жизнь

Народные приметы 25 февраля. Что обязательно подавали на стол на Алексея Рыбного

Алексей Рыбный — народный праздник 25 февраля 2019. По-другому его называли «Алексеев день» и «Мелетий». Рассказываем, с какими народными традициями связано 25 февраля и какие блюда подавали на стол в день Алексея Рыбного.

Праздничный стол
Праздничный стол
reservebranson.com

Алексей Рыбный. Народные традиции 25 февраля

В день Алексея Рыбного было принято «морозить» посевные семена и пряжу. Их на некоторое время выносили на мороз. Считалось, что «закаленные» семена потом дадут больше всходов, а пряжа станет ровнее. Говорили так: «Морозишь пряжу после Власия — будешь с деньгами на Масленицу», пишет hollydays.ru.

По традиции 25 февраля на стол ставили рыбные блюда, и особое место отводилось расстегаям. Их подавали к рыбному бульону. В 19 — начале 20 века расстегаи делали из того же теста, что и ватрушки, или из кислого теста на дрожжах, куда добавляли немного соды — для пышности.

По народным приметам, 25 февраля на Алексея Рыбного не стоит начинать новое дело или планировать поездку: может случиться неудача.

Рыба.
Рыба.
СС0

Народные приметы на 25 февраля 2019 года

  • Если на Алексея Рыбного целый день вьюга или туман, то лето будет дождливым.
  • Тающий снег 25 февраля предвещает хороший клев.
  • Если день Алексея Рыбного не теплее, чем три дня до него, то март должен быть теплым.
  • Много звезд на небе 25 февраля — к хорошему урожаю.
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