Народные приметы 25 февраля. Что обязательно подавали на стол на Алексея Рыбного

Алексей Рыбный — народный праздник 25 февраля 2019. По-другому его называли «Алексеев день» и «Мелетий». Рассказываем, с какими народными традициями связано 25 февраля и какие блюда подавали на стол в день Алексея Рыбного.

Алексей Рыбный. Народные традиции 25 февраля

В день Алексея Рыбного было принято «морозить» посевные семена и пряжу. Их на некоторое время выносили на мороз. Считалось, что «закаленные» семена потом дадут больше всходов, а пряжа станет ровнее. Говорили так: «Морозишь пряжу после Власия — будешь с деньгами на Масленицу», пишет hollydays.ru.

По традиции 25 февраля на стол ставили рыбные блюда, и особое место отводилось расстегаям. Их подавали к рыбному бульону. В 19 — начале 20 века расстегаи делали из того же теста, что и ватрушки, или из кислого теста на дрожжах, куда добавляли немного соды — для пышности.

По народным приметам, 25 февраля на Алексея Рыбного не стоит начинать новое дело или планировать поездку: может случиться неудача.

Рыба. СС0

Народные приметы на 25 февраля 2019 года