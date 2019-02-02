Народные приметы 2 февраля. Что означают сны в Ефимов день

Ефимов день — народный праздник 2 февраля 2019. По-другому его называют «Ефим», «Ефим метельный» или «Ефимий зимний». Рассказываем, что по народным поверьям означают сны, увиденные 2 февраля в Ефимов день.

Ефимов день. Народные традиции 2 февраля

Про сильные метели 2 февраля на Руси шутили: «На Ефима ветры дули — шапку сдули, кафтан сняли, рукавицы сами спали».

На Ефимов день часто назначали свадьбы: приближался Великий пост, во время которого церковь не проводила венчания.

В народе считалось, что сны, приснившиеся 2 февраля, могут приоткрыть тайну будущего. Притом зачастую сон и его значение были противоположными. Так, умирать во мне — к долгой жизни. а примерять кольцо — к несбыточной мечте, пишет hollydays.ru.

На Руси смешались христианская и языческая культура. Толкование снов — отголосок языческих верований: в православии это считается суеверием, уточняет «Фома».

Зима. Снег. СС0

Народные приметы на 2 февраля 2019 года