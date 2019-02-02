Народные приметы 2 февраля. Что означают сны в Ефимов день

Ефимов день. Народные традиции 2 февраля
Про сильные метели 2 февраля на Руси шутили: «На Ефима ветры дули — шапку сдули, кафтан сняли, рукавицы сами спали».
На Ефимов день часто назначали свадьбы: приближался Великий пост, во время которого церковь не проводила венчания.
В народе считалось, что сны, приснившиеся 2 февраля, могут приоткрыть тайну будущего. Притом зачастую сон и его значение были противоположными. Так, умирать во мне — к долгой жизни. а примерять кольцо — к несбыточной мечте, пишет hollydays.ru.
На Руси смешались христианская и языческая культура. Толкование снов — отголосок языческих верований: в православии это считается суеверием, уточняет «Фома».
Народные приметы на 2 февраля 2019 года
- Считалось, что каков Ефимов день, такова будет и Масленица: «На Ефима с печи слезай — о Масленой гадай», — говорили в народе.
- Если 2 февраля бушует пурга, то весной будет холодно.
- Если в середине Ефимова дня солнечно и ясно, то стоит ждать дождливое лето.
- Предсказать погоду 2 февраля могут животные: если кошка скребет пол, то скоро начнется метель.