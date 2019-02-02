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Жизнь

Народные приметы 2 февраля. Что означают сны в Ефимов день

Ефимов день — народный праздник 2 февраля 2019. По-другому его называют «Ефим», «Ефим метельный» или «Ефимий зимний». Рассказываем, что по народным поверьям означают сны, увиденные 2 февраля в Ефимов день.

Кот спит.
Кот спит.
СС0

Ефимов день. Народные традиции 2 февраля

Про сильные метели 2 февраля на Руси шутили: «На Ефима ветры дули — шапку сдули, кафтан сняли, рукавицы сами спали».

На Ефимов день часто назначали свадьбы: приближался Великий пост, во время которого церковь не проводила венчания.

В народе считалось, что сны, приснившиеся 2 февраля, могут приоткрыть тайну будущего. Притом зачастую сон и его значение были противоположными. Так, умирать во мне — к долгой жизни. а примерять кольцо — к несбыточной мечте, пишет hollydays.ru.

На Руси смешались христианская и языческая культура. Толкование снов — отголосок языческих верований: в православии это считается суеверием, уточняет «Фома».

Зима. Снег.
Зима. Снег.
СС0

Народные приметы на 2 февраля 2019 года

  • Считалось, что каков Ефимов день, такова будет и Масленица: «На Ефима с печи слезай — о Масленой гадай», — говорили в народе.
  • Если 2 февраля бушует пурга, то весной будет холодно.
  • Если в середине Ефимова дня солнечно и ясно, то стоит ждать дождливое лето.
  • Предсказать погоду 2 февраля могут животные: если кошка скребет пол, то скоро начнется метель.
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