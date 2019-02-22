Народные приметы 22 февраля. Что предки делали в день Панкратия, чтобы год был благополучным

День Панкратия. Народные традиции 22 февраля
На Руси существовала традиция — в день Панкратия плести лапти. Запасов у крестьян к концу зимы оставалось мало. Люди говорили: «Не всяк Панкрат хлебом богат, а наш Панкрат лаптями богат».
В церковном календаре 22 февраля — день памяти двух святых: преподобного Панкратия Печерского и мученика Никифора. Крестьяне шутили: «Хороши Панкратовы лапти, да и те — никифорцы» (это высокие лапти, которые носили дома на босу ногу).
В деревнях продолжали наводить порядок в хозяйстве, пишет hollydays.ru. Готовили к весне инвентарь, проверяли запасы. Важность этих дел для благополучия крестьянской семьи нельзя было недооценивать: «Если у Панкратия дело в руках — у хозяина хлеб в устах».
Народные приметы на 22 февраля 2019 года
- Если 22 февраля началась оттепель, то скоро могут ударить морозы.
- Считалось, что март будет настолько теплым, насколько холодными были день Панкратия и шесть дней после.
- Если в Лаптев день на деревья налипает снег, то начнется оттепель.
- В день Панкратия лес шумит к теплу.
- Если 22 февраля ветки деревьев гнутся под тяжестью снега, то стоит ждать богатый урожай.
- Запотевшие в мороз стекла предвещают потепление.