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Жизнь

Народные приметы 22 февраля. Что предки делали в день Панкратия, чтобы год был благополучным

День Панкратия — народный праздник 22 февраля 2019 года. По-другому его называли «Панкрат», «День Никифора и Панкратия» и еще «Лаптев день». Рассказываем, что по народным традициям необходимо было сделать в день Панкратия, чтобы год сложился благополучно.

Оттепель.
Оттепель.
СС0

День Панкратия. Народные традиции 22 февраля

На Руси существовала традиция — в день Панкратия плести лапти. Запасов у крестьян к концу зимы оставалось мало. Люди говорили: «Не всяк Панкрат хлебом богат, а наш Панкрат лаптями богат».

В церковном календаре 22 февраля — день памяти двух святых: преподобного Панкратия Печерского и мученика Никифора. Крестьяне шутили: «Хороши Панкратовы лапти, да и те — никифорцы» (это высокие лапти, которые носили дома на босу ногу).

В деревнях продолжали наводить порядок в хозяйстве, пишет hollydays.ru. Готовили к весне инвентарь, проверяли запасы. Важность этих дел для благополучия крестьянской семьи нельзя было недооценивать: «Если у Панкратия дело в руках — у хозяина хлеб в устах».

Оттепель Снег.
Оттепель Снег.
Настасья Коваленко

Народные приметы на 22 февраля 2019 года

  • Если 22 февраля началась оттепель, то скоро могут ударить морозы.
  • Считалось, что март будет настолько теплым, насколько холодными были день Панкратия и шесть дней после.
  • Если в Лаптев день на деревья налипает снег, то начнется оттепель.
  • В день Панкратия лес шумит к теплу.
  • Если 22 февраля ветки деревьев гнутся под тяжестью снега, то стоит ждать богатый урожай.
  • Запотевшие в мороз стекла предвещают потепление.
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