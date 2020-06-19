Народные приметы 19 июня: что нужно делать на Лариона Пропольника

19 июня отмечается народно-христианский праздник Ларион Пропольник. По-другому его называют Полольник, Лавривон и Илларион-полольник. Рассказываем, какое значение имеют сны и зачем все члены семьи выходили в поле в этот день.

Народные традиции 19 июня

Традиционно 19 июня выходили в поля для того, чтобы очистить его от сорняка. Крестьяне говорили: «Пришел Ларион — дурную траву из поля вон». В этот день не стоило лениться, так как сорная трава могла мгновенно заполонить поля. Поэтому на прополку выходили все члены семьи.

Сны, которые приснятся 19 июня, имеют особое значение. Увидеть роды — к долгой жизни, призывать Бога — к радости, кушать кислое — к плохому настроению, прислуживать кому-либо — к клевете против вас, раны на теле близких — к новым родственникам, лакомиться сладким — к лести в ваш адрес, есть горькое блюдо — к разочарованию в семейной жизни, увидеть себя в платье не по размеру — вас выживут с работы или службы.

Трава. Лето , жара. СС0

Народные приметы 19 июня