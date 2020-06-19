Народные приметы 19 июня: что нужно делать на Лариона Пропольника

Народные традиции 19 июня
Традиционно 19 июня выходили в поля для того, чтобы очистить его от сорняка. Крестьяне говорили: «Пришел Ларион — дурную траву из поля вон». В этот день не стоило лениться, так как сорная трава могла мгновенно заполонить поля. Поэтому на прополку выходили все члены семьи.
Сны, которые приснятся 19 июня, имеют особое значение. Увидеть роды — к долгой жизни, призывать Бога — к радости, кушать кислое — к плохому настроению, прислуживать кому-либо — к клевете против вас, раны на теле близких — к новым родственникам, лакомиться сладким — к лести в ваш адрес, есть горькое блюдо — к разочарованию в семейной жизни, увидеть себя в платье не по размеру — вас выживут с работы или службы.
Народные приметы 19 июня
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Ветер дует с востока — летний сезон будет дождливым.
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Резко похолодало — погода к лучшему переменится.
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Полевой вьюнок раскрыл цветки в ненастный день — погода улучшится.
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С зари в поле жаворонка не слышно — скоро будет ненастье.
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Если выполоть все сорняки на Лариона при убывающей луне, то они больше не вырастут.
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Прополотая в этот день земля каждому сделает подарок: девушке — красоту, женщине — здоровье, мужчине — силу, а семье — вкусное угощение.
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Ларионов день хорош для того, чтобы рыть колодец и бурить скважину.