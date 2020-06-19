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Жизнь

Народные приметы 19 июня: что нужно делать на Лариона Пропольника

19 июня отмечается народно-христианский праздник Ларион Пропольник. По-другому его называют Полольник, Лавривон и Илларион-полольник. Рассказываем, какое значение имеют сны и зачем все члены семьи выходили в поле в этот день.

Зелень. Трава.
Зелень. Трава.
Михаил Хаустов

Народные традиции 19 июня

Традиционно 19 июня выходили в поля для того, чтобы очистить его от сорняка. Крестьяне говорили: «Пришел Ларион — дурную траву из поля вон». В этот день не стоило лениться, так как сорная трава могла мгновенно заполонить поля. Поэтому на прополку выходили все члены семьи.

Сны, которые приснятся 19 июня, имеют особое значение. Увидеть роды — к долгой жизни, призывать Бога — к радости, кушать кислое — к плохому настроению, прислуживать кому-либо — к клевете против вас, раны на теле близких — к новым родственникам, лакомиться сладким — к лести в ваш адрес, есть горькое блюдо — к разочарованию в семейной жизни, увидеть себя в платье не по размеру — вас выживут с работы или службы.

Трава. Лето, жара.
Трава. Лето, жара.
СС0

Народные приметы 19 июня

  • Ветер дует с востока — летний сезон будет дождливым.

  • Резко похолодало — погода к лучшему переменится.

  • Полевой вьюнок раскрыл цветки в ненастный день — погода улучшится.

  • С зари в поле жаворонка не слышно — скоро будет ненастье.

  • Если выполоть все сорняки на Лариона при убывающей луне, то они больше не вырастут.

  • Прополотая в этот день земля каждому сделает подарок: девушке — красоту, женщине — здоровье, мужчине — силу, а семье — вкусное угощение.

  • Ларионов день хорош для того, чтобы рыть колодец и бурить скважину.

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