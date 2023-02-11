Народные приметы Лаврентьева дня: что запрещено делать 11 февраля

Традиции Лаврентьева дня
В народе Лаврентьев день считали несчастливым. По поверьям, 11 февраля ведьмы слетались на поля и устраивали «заломы» — заворачивали пучок травы хитрым способом и закапывали обратно. Человек, который откопает «залом», может в скором времени заболеть.
Традиционным блюдом дня становилась кулебяка — закрытый пирог с капустой. Испеченная и съеденная 11 февраля кулебяка считается счастливой.
Те, у кого были проблемы с глазами, молились Лаврентию об исцелении. Считалось, что он помогает вылечиться даже от слепоты.
Также существовала примета — чтобы муж был ласковым и нежным, его нужно легонько ударить стиральной доской или деталью от прялки.
Что нельзя делать 11 февраля?
- Не стоит в этот день ходить по снежным полям — можно наткнуться на «залом» ведьмы.
- Нельзя ничего поднимать около входной двери или возле ворот — могут сглазить.
- Не рекомендуется ругать себя перед зеркалом или думать о болезнях — они могут осуществиться.
- Нельзя садиться на подушку — начнутся головные боли, бессонница.
- Не стоит разбивать вареные яйца друг об друга — задуманное не исполнится.
Приметы Лаврентьева дня
- Луна красного цвета — к сильному и порывистому ветру.
- Дым коромыслом — весна будет ранней и наступит уже скоро.
- Лес шумит — к оттепели.
- Печь плохо растапливается, дрова дымят — к потеплению.
- Холодная погода — к жаркому августу.
- Ветреная погода — к дождливому году.