Народные приметы Лаврентьева дня: что запрещено делать 11 февраля

В народно-православном календаре 11 февраля отмечают Лаврентьев день. Православная церковь вспоминает священномученика Древней церкви Игнатия Богоносца. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Лаврентьева дня

В народе Лаврентьев день считали несчастливым. По поверьям, 11 февраля ведьмы слетались на поля и устраивали «заломы» — заворачивали пучок травы хитрым способом и закапывали обратно. Человек, который откопает «залом», может в скором времени заболеть.

Традиционным блюдом дня становилась кулебяка — закрытый пирог с капустой. Испеченная и съеденная 11 февраля кулебяка считается счастливой.

Те, у кого были проблемы с глазами, молились Лаврентию об исцелении. Считалось, что он помогает вылечиться даже от слепоты.

Также существовала примета — чтобы муж был ласковым и нежным, его нужно легонько ударить стиральной доской или деталью от прялки.

Пирог «Жульен». unsplash.com

Что нельзя делать 11 февраля?

Не стоит в этот день ходить по снежным полям — можно наткнуться на «залом» ведьмы.

Нельзя ничего поднимать около входной двери или возле ворот — могут сглазить.

Не рекомендуется ругать себя перед зеркалом или думать о болезнях — они могут осуществиться.

Нельзя садиться на подушку — начнутся головные боли , бессонница.

бессонница. Не стоит разбивать вареные яйца друг об друга — задуманное не исполнится.

Подушки. Сон. СС0

Приметы Лаврентьева дня