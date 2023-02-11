11 февраля
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Жизнь

Народные приметы Лаврентьева дня: что запрещено делать 11 февраля

В народно-православном календаре 11 февраля отмечают Лаврентьев день. Православная церковь вспоминает священномученика Древней церкви Игнатия Богоносца. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Зима. Снег.
Зима. Снег.
СС0

Традиции Лаврентьева дня

В народе Лаврентьев день считали несчастливым. По поверьям, 11 февраля ведьмы слетались на поля и устраивали «заломы» — заворачивали пучок травы хитрым способом и закапывали обратно. Человек, который откопает «залом», может в скором времени заболеть.

Традиционным блюдом дня становилась кулебяка — закрытый пирог с капустой. Испеченная и съеденная 11 февраля кулебяка считается счастливой.

Те, у кого были проблемы с глазами, молились Лаврентию об исцелении. Считалось, что он помогает вылечиться даже от слепоты.

Также существовала примета — чтобы муж был ласковым и нежным, его нужно легонько ударить стиральной доской или деталью от прялки.

Пирог &quot;Жульен&quot;.
Пирог «Жульен».
unsplash.com

Что нельзя делать 11 февраля?

  • Не стоит в этот день ходить по снежным полям — можно наткнуться на «залом» ведьмы.
  • Нельзя ничего поднимать около входной двери или возле ворот — могут сглазить.
  • Не рекомендуется ругать себя перед зеркалом или думать о болезнях — они могут осуществиться.
  • Нельзя садиться на подушку — начнутся головные боли, бессонница.
  • Не стоит разбивать вареные яйца друг об друга — задуманное не исполнится.
Подушки. Сон.
Подушки. Сон.
СС0

Приметы Лаврентьева дня

  • Луна красного цвета — к сильному и порывистому ветру.
  • Дым коромыслом — весна будет ранней и наступит уже скоро.
  • Лес шумит — к оттепели.
  • Печь плохо растапливается, дрова дымят — к потеплению.
  • Холодная погода — к жаркому августу.
  • Ветреная погода — к дождливому году.
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