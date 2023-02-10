Традиции и запреты на Ефремов день: как задобрить домового 10 февраля

В народно-православном календаре 10 февраля отмечали Ефремов день. Православная церковь вспоминает трех святых Ефремов. Также в этот день почитали домового. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Ефремового дня

10 февраля отмечали именины домового — духа домашнего очага, который живет за печкой. В этот день важно было угостить духа миской молока или тарелкой каши. Иначе он может обидеться и устроить в доме беспорядок: потушить огонь в печи, переставить вещи местами и даже замучить до смерти скотину.

Женщины хорошенько убирались в этот день, чтобы задобрить домашнего духа. Также в вечернее время зарезали черного петуха. Его кровью смачивали веник и подметали им пол в доме и территорию вокруг жилища.

Увидеть домового или услышать его плач считалось дурным знаком. Это сулит серьезную болезнь и даже смерть.

Печь. СС0

Что нельзя делать 10 февраля?

Запрещено убивать насекомых , особенно сверчков — домовой может наказать.

особенно сверчков — домовой может наказать. Не стоит ругаться и ссориться — иначе домовой начнет пугать ночью.

Нельзя обижать кошек и ругать их — в их обличии может находиться домашний дух.

Не рекомендуется проводить вечер в грусти и тишине.

Нельзя уклоняться от работы — лентяев домовой не любит.

В Барнауле отпразднуют день рождения домового. архив ТЦ «Волна»

Приметы Ефремового дня