Народные приметы 19 мая: почему в этот день нужно ходить босиком и как позаботиться о здоровье детей

Народные традиции 19 мая
В церковном календаре 19 мая — день памяти праведного Иова Многострадального. На Руси 19 мая все крестьяне садили горох и огурцы. Несмотря на то, что предки начинали сеять горох еще в начале мая, почему-то именно этот святой в народном календаре получил прозвище «Горошник». В этот день говорили: «Приходи работать на белые горохи».
Сегодня с самого утра взрослые и дети ходили босиком по росе, так как считали, что она обладает чудодейственной силой. Малышам даже разрешались кувыркаться в траве. Так они будут крепче и здоровее.
Рано утром крестьяне также смотрели на количество росы. Если она обильная, то в этом сезоне будет хороший урожай огурцов.
Росу в этот день собирали и целители. Они вымакивали ее полотенцем, а потом выжимали в сосуд. К целебной влаге прибегали в течение следующего года при изготовлении лекарств для больных.
На Иова также занимались посевными работами, но делали это после заката, потому что птицы могли увидеть и поклевать семена.
Всеми огородными работами сегодня занимались исключительно женщины. Считается, что так урожая будет больше.
Народные приметы 19 мая
- Утром стоит туман — осадков не будет.
- Ясный день — к урожаю огурцов.
- Если ночью холодно — огурцов уродится мало, а если тепло, то много.
- Если несколько дней по утрам была роса, а на Иова Горошника ее нет — погода переменится.
- Если калина зацвела — настало время кукурузы, огурцов, тыквы и бобов.
- Если на клене появились сережки — можно сажать свеклу.