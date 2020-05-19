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19 мая 19°C

Народные приметы 19 мая: почему в этот день нужно ходить босиком и как позаботиться о здоровье детей

19 мая отмечается народно-христианский праздник Иов Горошник. По-другому его называют День Иова, Иов Огородник и Россельник. Рассказываем, что по народным приметам нужно делать в этот день.

Горох. Овощи
Горох. Овощи
СС0

Народные традиции 19 мая

В церковном календаре 19 мая — день памяти праведного Иова Многострадального. На Руси 19 мая все крестьяне садили горох и огурцы. Несмотря на то, что предки начинали сеять горох еще в начале мая, почему-то именно этот святой в народном календаре получил прозвище «Горошник». В этот день говорили: «Приходи работать на белые горохи».

Сегодня с самого утра взрослые и дети ходили босиком по росе, так как считали, что она обладает чудодейственной силой. Малышам даже разрешались кувыркаться в траве. Так они будут крепче и здоровее.

Рано утром крестьяне также смотрели на количество росы. Если она обильная, то в этом сезоне будет хороший урожай огурцов.

Росу в этот день собирали и целители. Они вымакивали ее полотенцем, а потом выжимали в сосуд. К целебной влаге прибегали в течение следующего года при изготовлении лекарств для больных.

Лето. Роса.
Лето. Роса.
Настасья Коваленко

На Иова также занимались посевными работами, но делали это после заката, потому что птицы могли увидеть и поклевать семена.

Всеми огородными работами сегодня занимались исключительно женщины. Считается, что так урожая будет больше.

Народные приметы 19 мая

  • Утром стоит туман — осадков не будет.
  • Ясный день — к урожаю огурцов.
  • Если ночью холодно — огурцов уродится мало, а если тепло, то много.
  • Если несколько дней по утрам была роса, а на Иова Горошника ее нет — погода переменится.
  • Если калина зацвела — настало время кукурузы, огурцов, тыквы и бобов.
  • Если на клене появились сережки — можно сажать свеклу.
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