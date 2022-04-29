29 апреля
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Жизнь

Народные приметы на День Арины. Что можно и категорически запрещено делать 29 апреля

День Арины, или «Водоноску», отмечают 29 апреля. Какие традиции и запрет соблюдали предки в этот праздник — в нашем материале.

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Что можно делать на «Водоноску»

Прародители заметили, что к Дню Арины реки начинают входить в нормальные русла. При этом остаются размытые овраги. На Руси по этому поводу поговаривали: «Арина — урви берега!»

Крестьяне 29 апреля обязательно занимались рассадой. К примеру, высаживали капусту и говорили: «Не будь голенаста, будь пузата; не будь пустая, будь тугая; не будь красна, будь вкусна».

Капуста, овощи, продукты.
Капуста, овощи, продукты.
СС0

По поверью, на «Водоноску» растения быстро идут в рост. По ним люди судили о будущем сенокосе. Так, если молодые растения активно впитывают воду, то он придется на сухие дни.

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Что нельзя делать в День Арины

Категорически запрещено 29 апреля топать растения. В День Арины они буквально священны, поэтому покровительница праздника таких действий не одобрит.

Также нельзя сквернословить, ругаться и ревновать.

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Народные приметы на День Арины
  • Небо ясное и без облаков 29 апреля — значит, пора выжигать поле под пашню.
  • Ольха распустилась 29 апреля — пора сажать гречу.
По сравнению с картофелем, хлебом и даже макаронными изделиями, потребление гречки в стране существенно меньше в &quot;спокойные&quot; периоды.
По сравнению с картофелем, хлебом и даже макаронными изделиями, потребление гречки в стране существенно меньше в «спокойные» периоды.
Михаил Хаустов
  • Птицы громко поют в День Арины — к богатому урожаю.
  • Река вышла из берегов 29 апреля — значит, можно сажать деревья.
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