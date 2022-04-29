Народные приметы на День Арины. Что можно и категорически запрещено делать 29 апреля

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Что можно делать на «Водоноску»

Прародители заметили, что к Дню Арины реки начинают входить в нормальные русла. При этом остаются размытые овраги. На Руси по этому поводу поговаривали: «Арина — урви берега!»

Крестьяне 29 апреля обязательно занимались рассадой. К примеру, высаживали капусту и говорили: «Не будь голенаста, будь пузата; не будь пустая, будь тугая; не будь красна, будь вкусна».

Капуста , овощи , продукты. СС0

По поверью, на «Водоноску» растения быстро идут в рост. По ним люди судили о будущем сенокосе. Так, если молодые растения активно впитывают воду, то он придется на сухие дни.