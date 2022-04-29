Народные приметы на День Арины. Что можно и категорически запрещено делать 29 апреля

Прародители заметили, что к Дню Арины реки начинают входить в нормальные русла. При этом остаются размытые овраги. На Руси по этому поводу поговаривали: «Арина — урви берега!»
Крестьяне 29 апреля обязательно занимались рассадой. К примеру, высаживали капусту и говорили: «Не будь голенаста, будь пузата; не будь пустая, будь тугая; не будь красна, будь вкусна».
По поверью, на «Водоноску» растения быстро идут в рост. По ним люди судили о будущем сенокосе. Так, если молодые растения активно впитывают воду, то он придется на сухие дни.
Категорически запрещено 29 апреля топать растения. В День Арины они буквально священны, поэтому покровительница праздника таких действий не одобрит.
Также нельзя сквернословить, ругаться и ревновать.
- Небо ясное и без облаков 29 апреля — значит, пора выжигать поле под пашню.
- Ольха распустилась 29 апреля — пора сажать гречу.
- Птицы громко поют в День Арины — к богатому урожаю.
- Река вышла из берегов 29 апреля — значит, можно сажать деревья.