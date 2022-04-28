Народные приметы на Пудов день. Что можно и ни в коем случае нельзя делать 28 апреля

В Пудов день пчеловоды традиционно осматривали пасеки и омшаники. 28 апреля они проверяли, здоровы ли пчелы и хорошо ли пережили зиму.
Предки приговаривали: «На „Святого Пуда“ вынимай пчел из-под спуда»; «У кого медок и маслице — у того и праздничек».
Считается, что в Пудов день распускаются почки калины и рябины. В старину из них готовили настои, чтобы избавиться от зубной боли. Люди говорили: «Рябина, рябина, вылечи мои зубы, а не вылечишь — я тебя всю изгрызу», «Рябина, рябина, возьми мою зубную болезнь, отныне и до веку не буду тебя есть».
В Пудов день категорически запрещено есть куриные яйца и блюда из них. Иначе, были уверены прародители, есть риск проблем с глазами.
Также 28 апреля нельзя трясти матрасы и подушки: дабы не «вытряхнуть» счастье.
- Рыба плещется в пруду 28 апреля — значит, пришло время для рыбалки.
- Солнце 28 апреля светит ярче обычного — к дождю.
- Дождь льет в Пудов день — к сильному ветру.
- Заря красная на «Святой Пуд» — тоже к ветру.
- Стаю птиц увидал 28 апреля — на счастье.