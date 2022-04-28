Народные приметы на Пудов день. Что можно и ни в коем случае нельзя делать 28 апреля

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Традиции: что можно делать на «Святой Пуд»

В Пудов день пчеловоды традиционно осматривали пасеки и омшаники. 28 апреля они проверяли, здоровы ли пчелы и хорошо ли пережили зиму.

Предки приговаривали: «На „Святого Пуда“ вынимай пчел из-под спуда»; «У кого медок и маслице — у того и праздничек».

Считается, что в Пудов день распускаются почки калины и рябины. В старину из них готовили настои, чтобы избавиться от зубной боли. Люди говорили: «Рябина, рябина, вылечи мои зубы, а не вылечишь — я тебя всю изгрызу», «Рябина, рябина, возьми мою зубную болезнь, отныне и до веку не буду тебя есть».