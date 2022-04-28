28 апреля
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Жизнь

Народные приметы на Пудов день. Что можно и ни в коем случае нельзя делать 28 апреля

Пудов день, или «Святой Пуд», отмечают 28 апреля. Какие традиции, запреты и приметы связаны с народным праздником — в нашем материале.

Мед. Пчелы.
Мед. Пчелы.
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Традиции: что можно делать на «Святой Пуд»

В Пудов день пчеловоды традиционно осматривали пасеки и омшаники. 28 апреля они проверяли, здоровы ли пчелы и хорошо ли пережили зиму.

Предки приговаривали: «На „Святого Пуда“ вынимай пчел из-под спуда»; «У кого медок и маслице — у того и праздничек».

Считается, что в Пудов день распускаются почки калины и рябины. В старину из них готовили настои, чтобы избавиться от зубной боли. Люди говорили: «Рябина, рябина, вылечи мои зубы, а не вылечишь — я тебя всю изгрызу», «Рябина, рябина, возьми мою зубную болезнь, отныне и до веку не буду тебя есть».

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Запреты: что ни в коем случае нельзя делать на Пудов день

В Пудов день категорически запрещено есть куриные яйца и блюда из них. Иначе, были уверены прародители, есть риск проблем с глазами.

Яйца, продукты, здоровое питание.
Яйца, продукты, здоровое питание.
pixabay.com/

Также 28 апреля нельзя трясти матрасы и подушки: дабы не «вытряхнуть» счастье.

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Народные приметы на Пудов день
  • Рыба плещется в пруду 28 апреля — значит, пришло время для рыбалки.
  • Солнце 28 апреля светит ярче обычного — к дождю.
  • Дождь льет в Пудов день — к сильному ветру.
  • Заря красная на «Святой Пуд» — тоже к ветру.
  • Стаю птиц увидал 28 апреля — на счастье.
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