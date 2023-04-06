Традиции на День Артемона
В старину 6 апреля во дворах жгли костры и трижды обходили с молитвами дом. Огонь и ритуальные действия должны прогнать нечисть из дома и со двора.
На следующий день после этого праздника отмечают большой христианский праздник Благовещение. В него делать ничего нельзя, поэтому 6 апреля следует уделить внимание переделке тех задач, которые нужно выполнить срочно: уборка, стирка, ремонт, работы в доме, во дворе, в саду и на огороде.
Раньше 6 апреля отправлялись в церковь, причем не только на вечернюю службу, но и чтобы освятить семена, которые скоро необходимо будет сажать на рассаду или в открытый грунт.
Девушки на выданье и женщины, мечтающие выйти замуж за хорошего человека, готовились выстоять всю ночную службу в Церкви.
Что нельзя делать на Артемия Солунского
- Нельзя отказываться от ужина, вечернего застолья в кругу семьи. За трапезой нужно вспомнить и почивших родственников, попросить их защиты от различных несчастий. У того, кто проигнорирует данную традицию, наоборот, несчастья могут появиться.
- Ужин в кругу семьи приветствуется, а вот походы в гости или приглашение гостей нежелательны — можно отдать свое благополучие.
- Нельзя вязать, заниматься рукоделиями и завязывать узлы, которые могут стать помехой на пути достижения цели.
- Нельзя думать о прибыли, планировать дела, рассчитывать на выгоду, пересчитывать деньги — к большим финансовым потерям.
- Нельзя ругаться, ссориться, сквернословить, чертыхаться, обижать людей и животных — привлечь нечистого к себе или в свой дом.
- Постиранное белье нельзя вешать на улице — ведьма может навести порчу или проклятие на чистые вещи.
Народные приметы 6 апреля
- Ночь теплая — весна будет дружная.
- Жаворонок поет — быть теплу.
- Зяблик поет — к стуже.
- Жаркий день — впереди предстоят заморозки.
- Снег весь растаял — снега больше не будет.
- Снег еще не полностью растаял — долго пролежит.
- Вода прибавилась и помутнела — рыба клевать не будет.