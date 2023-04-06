6 апреля
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Жизнь

Народные приметы на день Артемона. Почему нужно провести время с семьей 6 апреля

6 апреля — народный праздник Артемон — дери полоз и церковный день памяти святителя Артемия Солунского. О приметах, традициях и запретах этого дня рассказывает altapress.ru.

Цветение маральника.
Цветение маральника.
Фото предоставлено пресс-службой компании МТС

Традиции на День Артемона

В старину 6 апреля во дворах жгли костры и трижды обходили с молитвами дом. Огонь и ритуальные действия должны прогнать нечисть из дома и со двора.

На следующий день после этого праздника отмечают большой христианский праздник Благовещение. В него делать ничего нельзя, поэтому 6 апреля следует уделить внимание переделке тех задач, которые нужно выполнить срочно: уборка, стирка, ремонт, работы в доме, во дворе, в саду и на огороде.

Раньше 6 апреля отправлялись в церковь, причем не только на вечернюю службу, но и чтобы освятить семена, которые скоро необходимо будет сажать на рассаду или в открытый грунт.

Девушки на выданье и женщины, мечтающие выйти замуж за хорошего человека, готовились выстоять всю ночную службу в Церкви.

Весна. Цветок.
Весна. Цветок.
unsplash.com

Что нельзя делать на Артемия Солунского

  • Нельзя отказываться от ужина, вечернего застолья в кругу семьи. За трапезой нужно вспомнить и почивших родственников, попросить их защиты от различных несчастий. У того, кто проигнорирует данную традицию, наоборот, несчастья могут появиться.
  • Ужин в кругу семьи приветствуется, а вот походы в гости или приглашение гостей нежелательны — можно отдать свое благополучие.
  • Нельзя вязать, заниматься рукоделиями и завязывать узлы, которые могут стать помехой на пути достижения цели.
  • Нельзя думать о прибыли, планировать дела, рассчитывать на выгоду, пересчитывать деньги — к большим финансовым потерям.
  • Нельзя ругаться, ссориться, сквернословить, чертыхаться, обижать людей и животных — привлечь нечистого к себе или в свой дом.
  • Постиранное белье нельзя вешать на улице — ведьма может навести порчу или проклятие на чистые вещи.
Весна. Цветение.
Весна. Цветение.
unsplash.com

Народные приметы 6 апреля

  • Ночь теплая — весна будет дружная.
  • Жаворонок поет — быть теплу.
  • Зяблик поет — к стуже.
  • Жаркий день — впереди предстоят заморозки.
  • Снег весь растаял — снега больше не будет.
  • Снег еще не полностью растаял — долго пролежит.
  • Вода прибавилась и помутнела — рыба клевать не будет.

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