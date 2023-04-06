6 апреля — народный праздник Артемон — дери полоз и церковный день памяти святителя Артемия Солунского. О приметах, традициях и запретах этого дня рассказывает altapress.ru.

Традиции на День Артемона

В старину 6 апреля во дворах жгли костры и трижды обходили с молитвами дом. Огонь и ритуальные действия должны прогнать нечисть из дома и со двора.

На следующий день после этого праздника отмечают большой христианский праздник Благовещение. В него делать ничего нельзя, поэтому 6 апреля следует уделить внимание переделке тех задач, которые нужно выполнить срочно: уборка, стирка, ремонт, работы в доме, во дворе, в саду и на огороде.

Раньше 6 апреля отправлялись в церковь, причем не только на вечернюю службу, но и чтобы освятить семена, которые скоро необходимо будет сажать на рассаду или в открытый грунт.

Девушки на выданье и женщины, мечтающие выйти замуж за хорошего человека, готовились выстоять всю ночную службу в Церкви.

Весна. Цветок. unsplash.com

Что нельзя делать на Артемия Солунского

Нельзя отказываться от ужина , вечернего застолья в кругу семьи. За трапезой нужно вспомнить и почивших родственников , попросить их защиты от различных несчастий. У того , кто проигнорирует данную традицию , наоборот , несчастья могут появиться.

вечернего застолья в кругу семьи. За трапезой нужно вспомнить и почивших родственников попросить их защиты от различных несчастий. У того кто проигнорирует данную традицию наоборот несчастья могут появиться. Ужин в кругу семьи приветствуется , а вот походы в гости или приглашение гостей нежелательны — можно отдать свое благополучие.

а вот походы в гости или приглашение гостей нежелательны — можно отдать свое благополучие. Нельзя вязать , заниматься рукоделиями и завязывать узлы , которые могут стать помехой на пути достижения цели.

заниматься рукоделиями и завязывать узлы которые могут стать помехой на пути достижения цели. Нельзя думать о прибыли , планировать дела , рассчитывать на выгоду , пересчитывать деньги — к большим финансовым потерям.

планировать дела рассчитывать на выгоду пересчитывать деньги — к большим финансовым потерям. Нельзя ругаться , ссориться , сквернословить , чертыхаться , обижать людей и животных — привлечь нечистого к себе или в свой дом.

ссориться сквернословить чертыхаться обижать людей и животных — привлечь нечистого к себе или в свой дом. Постиранное белье нельзя вешать на улице — ведьма может навести порчу или проклятие на чистые вещи.

Весна. Цветение. unsplash.com

Народные приметы 6 апреля

Ночь теплая — весна будет дружная.

Жаворонок поет — быть теплу.

Зяблик поет — к стуже.

Жаркий день — впереди предстоят заморозки.

Снег весь растаял — снега больше не будет.

Снег еще не полностью растаял — долго пролежит.

Вода прибавилась и помутнела — рыба клевать не будет.

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