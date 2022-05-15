Народные приметы на День Бориса и Глеба. Что можно и нельзя делать 15 мая, чтобы не остаться без денег

В День Бориса и Глеба предки традиционно сажали огурцы и тыквы. Чтобы они уродились крупными, люди зарывали в землю пестик от ступки. Кроме того, 15 мая на Руси продолжали засеивать поля. Крестьяне приговаривали: «Борис и Глеб сеют хлеб».
Считается, что в Борисов день начинают петь соловьи. Если их пение громкое, то, значит, лето не за горами. А вот коли соловья услышишь раньше, чем кукушку, то все лето проживешь счастливо.
Отметим, что успех сулила и удачная продажа чего-либо в этот праздник.
В Борисов день ни в коем случае нельзя считать деньги, особенно после захода солнца. Это может привести к нищете и долгам.
Также не следует складывать чеки вместе с деньгами. Это — к незапланированным тратам.
А еще финансовые потери могут быть, если 15 мая не наполнить кошелек купюрами. Рекомендуется положить в него хотя бы несколько штук.
- Соловей перестал петь 15 мая — к непогоде.
- Восход 15 мая ясный — значит, день будет солнечным.
- На улице тепло в День Бориса и Глеба — жди плохого урожая хлеба.
- Вода пошла на убыль, а соловьиные трели слышны 15 мая — пора начинать посев.