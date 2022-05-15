15 мая
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Жизнь

Народные приметы на День Бориса и Глеба. Что можно и нельзя делать 15 мая, чтобы не остаться без денег

День Бориса и Глеба, или Борисов день, отмечают в народе 15 мая. Что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня — в нашем материале.

Пшеница. Хлеб.
Пшеница. Хлеб.
CC0
1
Главные традиции в День Бориса и Глеба

В День Бориса и Глеба предки традиционно сажали огурцы и тыквы. Чтобы они уродились крупными, люди зарывали в землю пестик от ступки. Кроме того, 15 мая на Руси продолжали засеивать поля. Крестьяне приговаривали: «Борис и Глеб сеют хлеб».

Считается, что в Борисов день начинают петь соловьи. Если их пение громкое, то, значит, лето не за горами. А вот коли соловья услышишь раньше, чем кукушку, то все лето проживешь счастливо.

Соловей, птица.
Соловей, птица.
СС0

Отметим, что успех сулила и удачная продажа чего-либо в этот праздник.

2
Что запрещено в Борисов день

В Борисов день ни в коем случае нельзя считать деньги, особенно после захода солнца. Это может привести к нищете и долгам.

Также не следует складывать чеки вместе с деньгами. Это — к незапланированным тратам.

Покупка. Чек.
Покупка. Чек.
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А еще финансовые потери могут быть, если 15 мая не наполнить кошелек купюрами. Рекомендуется положить в него хотя бы несколько штук.

3
Народные приметы на День Бориса и Глеба
  • Соловей перестал петь 15 мая — к непогоде.
  • Восход 15 мая ясный — значит, день будет солнечным.
  • На улице тепло в День Бориса и Глеба — жди плохого урожая хлеба.
  • Вода пошла на убыль, а соловьиные трели слышны 15 мая — пора начинать посев.
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