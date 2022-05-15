Народные приметы на День Бориса и Глеба. Что можно и нельзя делать 15 мая, чтобы не остаться без денег

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Главные традиции в День Бориса и Глеба

В День Бориса и Глеба предки традиционно сажали огурцы и тыквы. Чтобы они уродились крупными, люди зарывали в землю пестик от ступки. Кроме того, 15 мая на Руси продолжали засеивать поля. Крестьяне приговаривали: «Борис и Глеб сеют хлеб».

Считается, что в Борисов день начинают петь соловьи. Если их пение громкое, то, значит, лето не за горами. А вот коли соловья услышишь раньше, чем кукушку, то все лето проживешь счастливо.

Соловей , птица. СС0

Отметим, что успех сулила и удачная продажа чего-либо в этот праздник.