Народные приметы на День Еремея. Что можно и запрещено делать 14 мая

Главные традиции и запреты в День Еремея
В День Еремея на Руси шли важные сельские работы: вспашка и засев полей. Чтобы облегчить тяжкий труд, крестьяне 14 мая просили небесной помощи.
Предки считали, что в праздник пророк Иеремия запрягает колесницу и обязательно помогает молящимся.
Также прародители 14 мая обращали внимание на приметы: если День Еремея погожий, то при уборке хлеба погода тоже будет хорошей; муравьи чистые и сытые — значит, пшеница уродится.
Категорически запрещено на Еремея Запашника давать деньги и хлеб взаймы. Такой жест грозит бедностью.
Хлеб, голод.
СС0
Народные приметы на День Еремея
- На восходе 14 мая небо ясное — значит, лето будет теплым.
- В День Еремея пасмурно и холодно — жди холодной зимы.
- Роса появляется вечером 14 мая — к хорошей погоде на следующий день.
- Шишки на ели красные, а на сосне зеленые — пора сеять ячмень.