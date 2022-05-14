14 мая
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Жизнь

Народные приметы на День Еремея. Что можно и запрещено делать 14 мая

День Еремея Запрягальника, или Еремей Запашник, празднуют 14 мая. Что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня — в нашем материале.

Природа. Облака. Поля.
Природа. Облака. Поля.
Sheila Sund, CC BY 2.0,part from original

Главные традиции и запреты в День Еремея

В День Еремея на Руси шли важные сельские работы: вспашка и засев полей. Чтобы облегчить тяжкий труд, крестьяне 14 мая просили небесной помощи.

Предки считали, что в праздник пророк Иеремия запрягает колесницу и обязательно помогает молящимся.

Также прародители 14 мая обращали внимание на приметы: если День Еремея погожий, то при уборке хлеба погода тоже будет хорошей; муравьи чистые и сытые — значит, пшеница уродится.

Категорически запрещено на Еремея Запашника давать деньги и хлеб взаймы. Такой жест грозит бедностью.

Хлеб, голод.
Хлеб, голод.
СС0

Народные приметы на День Еремея

  • На восходе 14 мая небо ясное — значит, лето будет теплым.
  • В День Еремея пасмурно и холодно — жди холодной зимы.
  • Роса появляется вечером 14 мая — к хорошей погоде на следующий день.
  • Шишки на ели красные, а на сосне зеленые — пора сеять ячмень.
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