Народные приметы на День Еремея. Что можно и запрещено делать 14 мая

День Еремея Запрягальника, или Еремей Запашник, празднуют 14 мая. Что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня — в нашем материале.

Главные традиции и запреты в День Еремея

В День Еремея на Руси шли важные сельские работы: вспашка и засев полей. Чтобы облегчить тяжкий труд, крестьяне 14 мая просили небесной помощи.

Предки считали, что в праздник пророк Иеремия запрягает колесницу и обязательно помогает молящимся.

Также прародители 14 мая обращали внимание на приметы: если День Еремея погожий, то при уборке хлеба погода тоже будет хорошей; муравьи чистые и сытые — значит, пшеница уродится.

Категорически запрещено на Еремея Запашника давать деньги и хлеб взаймы. Такой жест грозит бедностью.

Хлеб , голод. СС0

Народные приметы на День Еремея