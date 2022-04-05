Народные приметы на День Никона. Что можно и категорически запрещено делать 5 апреля

День Никона, или Никон, отмечают 5 апреля. Традиции и запреты этого праздника — в нашем материале.

Что можно и ни в коем случае нельзя делать на Никона

В День Никона на Руси обязательно делали уборку и ухаживали за садом. Хозяйки приговаривали: «Дом не велик, а присесть не велит», «Домашних дел не переделаешь», «Дом хозяином велик».

Предки 5 апреля выносили мусор, вытряхивали постель, а также мыли полы, лавки и столы.

Также в праздник было принято пить мятные настойки. Считалось, что они придают сил и здоровья.

Кроме того, в День Никона прародители молились в церкви и «радовали» усопших: устраивали шумные застолья и веселились.

По легенде, чтобы присоединиться к трапезе, 5 апреля на землю прилетают духи.

Еда , кухня , готовка. pixabay.com/

Категорически запрещено в День Никона ссориться и спать на чужой подушке. А еще следует спрятать деньги, иначе грядут большие траты.

Народные приметы на Никона