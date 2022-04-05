Народные приметы на День Никона. Что можно и категорически запрещено делать 5 апреля

Что можно и ни в коем случае нельзя делать на Никона
В День Никона на Руси обязательно делали уборку и ухаживали за садом. Хозяйки приговаривали: «Дом не велик, а присесть не велит», «Домашних дел не переделаешь», «Дом хозяином велик».
Предки 5 апреля выносили мусор, вытряхивали постель, а также мыли полы, лавки и столы.
Также в праздник было принято пить мятные настойки. Считалось, что они придают сил и здоровья.
Кроме того, в День Никона прародители молились в церкви и «радовали» усопших: устраивали шумные застолья и веселились.
По легенде, чтобы присоединиться к трапезе, 5 апреля на землю прилетают духи.
Категорически запрещено в День Никона ссориться и спать на чужой подушке. А еще следует спрятать деньги, иначе грядут большие траты.
Народные приметы на Никона
- Зяблик гуляет по подоконнику 5 апреля — к радостному известию.
- Синие облака в День Никона — к теплому дождю.
- Небо усыпано звездами 5 апреля — к заморозкам.
- Солнце вышло в полдень на Никона — значит, лето будет солнечным и жарким.