5 апреля
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Жизнь

Народные приметы на День Никона. Что можно и категорически запрещено делать 5 апреля

День Никона, или Никон, отмечают 5 апреля. Традиции и запреты этого праздника — в нашем материале.

Уборка. Бытовая химия.
Уборка. Бытовая химия.
СС0

Что можно и ни в коем случае нельзя делать на Никона

В День Никона на Руси обязательно делали уборку и ухаживали за садом. Хозяйки приговаривали: «Дом не велик, а присесть не велит», «Домашних дел не переделаешь», «Дом хозяином велик».

Предки 5 апреля выносили мусор, вытряхивали постель, а также мыли полы, лавки и столы.
Также в праздник было принято пить мятные настойки. Считалось, что они придают сил и здоровья.

Кроме того, в День Никона прародители молились в церкви и «радовали» усопших: устраивали шумные застолья и веселились.
По легенде, чтобы присоединиться к трапезе, 5 апреля на землю прилетают духи.

Еда, кухня, готовка.
Еда, кухня, готовка.
pixabay.com/

Категорически запрещено в День Никона ссориться и спать на чужой подушке. А еще следует спрятать деньги, иначе грядут большие траты.

Народные приметы на Никона

  • Зяблик гуляет по подоконнику 5 апреля — к радостному известию.
  • Синие облака в День Никона — к теплому дождю.
  • Небо усыпано звездами 5 апреля — к заморозкам.
  • Солнце вышло в полдень на Никона — значит, лето будет солнечным и жарким.
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