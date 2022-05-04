Народные приметы на День Прокла. Что можно и категорически запрещено делать 4 мая

День Прокла (или, по-другому, «Прокул», «Ляльник») отмечают 4 мая. Традиции и запреты праздника — в нашем материале.

Что можно и нельзя делать в День Прокла

День Прокла на Руси проводили без шумных посиделок. Также считалось, что работу по дому 4 мая лучше отодвинуть на второй план. Освободившееся время предки посвящали молитвам.

Хозяйки и вовсе проклинали нечисть, дабы уберечь скот от порчи.

Молодые девушки на «Прокула» водили хороводы вокруг яблонь. Это дерево — символ гармонии и семейного счастья.

Кроме того, на «Ляльника» прародители обращали внимание на сны. По легенде, яркие сновидения сбываются в течение недели.

Девушка. Сон. unsplash.com

А вот ссориться с близкими и изнурять себя физическим трудом категорически запрещено. В народе говорили, что 4 мая от этого мало толку.

Народные приметы на День Прокла