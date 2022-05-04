Народные приметы на День Прокла. Что можно и категорически запрещено делать 4 мая

Что можно и нельзя делать в День Прокла
День Прокла на Руси проводили без шумных посиделок. Также считалось, что работу по дому 4 мая лучше отодвинуть на второй план. Освободившееся время предки посвящали молитвам.
Хозяйки и вовсе проклинали нечисть, дабы уберечь скот от порчи.
Молодые девушки на «Прокула» водили хороводы вокруг яблонь. Это дерево — символ гармонии и семейного счастья.
Кроме того, на «Ляльника» прародители обращали внимание на сны. По легенде, яркие сновидения сбываются в течение недели.
А вот ссориться с близкими и изнурять себя физическим трудом категорически запрещено. В народе говорили, что 4 мая от этого мало толку.
Народные приметы на День Прокла
- Черемуха расцвела 4 мая — значит, летом будет жарко.
- На День Прокла появился тополиный пух — пора сажать огурцы.
- Много щавеля 4 мая — к теплой и снежной зиме.
- Береза опушилась раньше клена — к засухе.