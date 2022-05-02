2 мая
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Жизнь

Народные приметы на Иванов день. Что можно и категорически запрещено делать 2 мая

Иванов день, или «Новины», празднуют в народе 2 мая. Что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня — в нашем материале.

Цветение. Весна.
Цветение. Весна.
СС0

Традиции и запреты в Иванов день

В Иванов день крестьянки выходили в поле с холстом и, кланяясь, приговаривали: «Вот тебе, матушка-весна, новинка». Это делалось, чтобы поблагодарить весну за тепло и «щедрость».

На «Новины» категорически запрещено отказывать бездомным в милостыне, а животных — оставлять в беде. Считается, что добрые дела 2 мая притягивают благополучие и достаток, а безразличие — несчастья и неудачи.

Кроме того, в Иванов день не рекомендуют отправляться в путешествия. Дальние поездки лучше отложить на несколько дней.

Также не следует примерять чужие одежду и обувь, дабы не «забрать» себе проблемы их хозяина.

Обувь.
Обувь.
СС0

А еще 2 мая нельзя усердно работать и ссориться с близкими. Можно посвятить праздник созерцанию.

Народные приметы на Иванов день

  • Проливной дождь 2 мая — значит, май будет сухим и солнечным.
  • Теплая погода в Иванов день — значит, в конце мая будет холодно.
  • Тучи быстро бегут по небу 2 мая — дождя в ближайшие дни не жди.
  • Ветра нет 2 мая — к хорошей погоде.
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