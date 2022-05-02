Народные приметы на Иванов день. Что можно и категорически запрещено делать 2 мая

Традиции и запреты в Иванов день
В Иванов день крестьянки выходили в поле с холстом и, кланяясь, приговаривали: «Вот тебе, матушка-весна, новинка». Это делалось, чтобы поблагодарить весну за тепло и «щедрость».
На «Новины» категорически запрещено отказывать бездомным в милостыне, а животных — оставлять в беде. Считается, что добрые дела 2 мая притягивают благополучие и достаток, а безразличие — несчастья и неудачи.
Кроме того, в Иванов день не рекомендуют отправляться в путешествия. Дальние поездки лучше отложить на несколько дней.
Также не следует примерять чужие одежду и обувь, дабы не «забрать» себе проблемы их хозяина.
А еще 2 мая нельзя усердно работать и ссориться с близкими. Можно посвятить праздник созерцанию.
Народные приметы на Иванов день
- Проливной дождь 2 мая — значит, май будет сухим и солнечным.
- Теплая погода в Иванов день — значит, в конце мая будет холодно.
- Тучи быстро бегут по небу 2 мая — дождя в ближайшие дни не жди.
- Ветра нет 2 мая — к хорошей погоде.