Народные приметы на Пасху: что можно и категорически запрещено делать 24 апреля

На Пасху в храмах проходит торжественное богослужение. Кроме того, сегодня принято проводить народные гулянья — с играми, песнями и хороводами.
Занимательный факт: на Руси Пасху отмечали 3−7 дней, а в некоторых регионах и до Троицы (ее празднуют через 50 дней после Пасхи).
В Пасху предки традиционно играли в «каталочки» (катали яйца). Кроме того, они ставили карусели и большие качели — «зыбки». По поверью, от качания на них зависит будущий урожай.
На Пасху прародители обязательно пекли сладкие куличи из белой муки, готовили творожные пасхи и красили яйца. Хотя в обычные дни на стол ставили ржаной хлеб, овощи и крупы.
Кстати, пасхальные яйца рекомендуется освящать. Считается, что так они обретают целебные свойства.
На Пасху категорически запрещено:
- Жадничать и скупиться;
- Ругаться, ссориться и унывать;
- Работать и делать уборку;
- Предаваться излишествам;
- Пить алкоголь.
- Гроза 24 апреля — значит, осень начнется поздно и будет сухой.
- Дождь без грозы на Пасху — к дождливой весне.
- Пасмурно 24 апреля — значит, лето будет холодным.
- Мороз на Пасху — к хорошему урожаю.