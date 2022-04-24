24 апреля
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Жизнь

Народные приметы на Пасху: что можно и категорически запрещено делать 24 апреля

Пасху отмечают 24 апреля. Что можно и категорически запрещено делать в большой православный праздник — в нашем материале.

Пасха.
Пасха.
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Традиции на Пасху

На Пасху в храмах проходит торжественное богослужение. Кроме того, сегодня принято проводить народные гулянья — с играми, песнями и хороводами.

Занимательный факт: на Руси Пасху отмечали 3−7 дней, а в некоторых регионах и до Троицы (ее празднуют через 50 дней после Пасхи).

В Пасху предки традиционно играли в «каталочки» (катали яйца). Кроме того, они ставили карусели и большие качели — «зыбки». По поверью, от качания на них зависит будущий урожай.

Пасха.
Пасха.
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Что нужно есть на Пасху?

На Пасху прародители обязательно пекли сладкие куличи из белой муки, готовили творожные пасхи и красили яйца. Хотя в обычные дни на стол ставили ржаной хлеб, овощи и крупы.

Кстати, пасхальные яйца рекомендуется освящать. Считается, что так они обретают целебные свойства.

Кулич, пасха и крашеные яйца
Кулич, пасха и крашеные яйца
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Что категорически запрещено на Пасху?

На Пасху категорически запрещено:

  • Жадничать и скупиться;
  • Ругаться, ссориться и унывать;
  • Работать и делать уборку;
Уборка.
Уборка.
Barnaul.org
  • Предаваться излишествам;
  • Пить алкоголь.
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Народные приметы на Пасху
  • Гроза 24 апреля — значит, осень начнется поздно и будет сухой.
  • Дождь без грозы на Пасху — к дождливой весне.
  • Пасмурно 24 апреля — значит, лето будет холодным.
  • Мороз на Пасху — к хорошему урожаю.
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