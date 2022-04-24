Народные приметы на Пасху: что можно и категорически запрещено делать 24 апреля

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Традиции на Пасху

На Пасху в храмах проходит торжественное богослужение. Кроме того, сегодня принято проводить народные гулянья — с играми, песнями и хороводами.

Занимательный факт: на Руси Пасху отмечали 3−7 дней, а в некоторых регионах и до Троицы (ее празднуют через 50 дней после Пасхи).

В Пасху предки традиционно играли в «каталочки» (катали яйца). Кроме того, они ставили карусели и большие качели — «зыбки». По поверью, от качания на них зависит будущий урожай.