20 апреля
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Жизнь

Великая среда: что можно и нельзя делать 20 апреля

Третий день Страстной седмицы — или Великую среду — отмечают православные 20 апреля. Рассказываем, какие традиции и запреты связаны с этим праздником, и почему сегодня не следует гадать на будущее.

Статуя Иисуса Христа в Бразилии.
Статуя Иисуса Христа в Бразилии.
brasil-russia.ru
1
Смысл и история Великой среды

Согласно Писанию, в Великую среду к Иисусу явилась Марина Магладина. Она покаялась Христу в грехах, смазала Его голову маслом, а ноги омыла слезами. В этот же день Иуда решил предать своего Учителя за 30 сребреников.

Так, Магдалина раскаялась, а Искариот избрал «духовную смерть».

2
«Подготовка к Пасхе»: что можно делать в Великую среду

В Великую среду уже можно готовиться к Пасхе: печь куличи, красить яйца и украшать дом.

Пасха. Яйца
Пасха. Яйца
СС0

Кроме того, 20 апреля принято окроплять скот талой водой, смешанной с четверговой солью. Считается, что так можно защитить и исцелить животных от болезней.
Кстати, такой водой рекомендуют обливаться и самим — чтобы очистить душу и тело. Только вот вытираться после этого не следует.

Интересный факт: уборку дома лучше начинать именно в Великую среду, а продолжать ее — в Чистый четверг. Это нужно, чтобы закончить работу к пятнице (в этот день домашние дела запрещены).

3
Ограничения: что категорически запрещено делать в Великую среду

Категорически запрещено 20 апреля шить, вышивать, вязать и рубить дрова. Также нельзя устраивать шумные застолья, смотреть телевизор и ходить в театр.

Дрова.
Дрова.
СС0

Не следует ругаться, сквернословить и отказывать нуждающимся в милостыне.

А еще в Великую среду ни в коем случае нельзя гадать на будущее. В православии этот ритуал не поддерживают.

4
Отказы: что можно и нельзя есть 20 апреля

В Великую среду православные продолжают Пост и отказываются от многих продуктов. Есть разрешено только хлеб, фрукты и овощи.

5
Народные приметы 20 апреля
  • Заря красная 20 апреля — к непогоде.
  • Грачи играют в небе в Великую среду — к теплу.
  • Дождь 20 апреля — к плохому урожаю яровых, но обилию грибов и ягод.
Гриб, лес.
Гриб, лес.
СС0
  • Гром и дождь 20 апреля — значит, погода скоро улучшится.
  • Гром без дождя — жди ненастья.
  • На осине много сережек к 20 апреля — к хорошему урожаю гороха.
  • Солнце и мороз 20 апреля — значит, уродятся гречиха и хлеб.
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