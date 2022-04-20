Великая среда: что можно и нельзя делать 20 апреля

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«Подготовка к Пасхе»: что можно делать в Великую среду

В Великую среду уже можно готовиться к Пасхе: печь куличи, красить яйца и украшать дом.

Пасха. Яйца СС0

Кроме того, 20 апреля принято окроплять скот талой водой, смешанной с четверговой солью. Считается, что так можно защитить и исцелить животных от болезней.

Кстати, такой водой рекомендуют обливаться и самим — чтобы очистить душу и тело. Только вот вытираться после этого не следует.

Интересный факт: уборку дома лучше начинать именно в Великую среду, а продолжать ее — в Чистый четверг. Это нужно, чтобы закончить работу к пятнице (в этот день домашние дела запрещены).