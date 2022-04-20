Великая среда: что можно и нельзя делать 20 апреля

Согласно Писанию, в Великую среду к Иисусу явилась Марина Магладина. Она покаялась Христу в грехах, смазала Его голову маслом, а ноги омыла слезами. В этот же день Иуда решил предать своего Учителя за 30 сребреников.
Так, Магдалина раскаялась, а Искариот избрал «духовную смерть».
В Великую среду уже можно готовиться к Пасхе: печь куличи, красить яйца и украшать дом.
Кроме того, 20 апреля принято окроплять скот талой водой, смешанной с четверговой солью. Считается, что так можно защитить и исцелить животных от болезней.
Кстати, такой водой рекомендуют обливаться и самим — чтобы очистить душу и тело. Только вот вытираться после этого не следует.
Интересный факт: уборку дома лучше начинать именно в Великую среду, а продолжать ее — в Чистый четверг. Это нужно, чтобы закончить работу к пятнице (в этот день домашние дела запрещены).
Категорически запрещено 20 апреля шить, вышивать, вязать и рубить дрова. Также нельзя устраивать шумные застолья, смотреть телевизор и ходить в театр.
Не следует ругаться, сквернословить и отказывать нуждающимся в милостыне.
А еще в Великую среду ни в коем случае нельзя гадать на будущее. В православии этот ритуал не поддерживают.
В Великую среду православные продолжают Пост и отказываются от многих продуктов. Есть разрешено только хлеб, фрукты и овощи.
- Заря красная 20 апреля — к непогоде.
- Грачи играют в небе в Великую среду — к теплу.
- Дождь 20 апреля — к плохому урожаю яровых, но обилию грибов и ягод.
- Гром и дождь 20 апреля — значит, погода скоро улучшится.
- Гром без дождя — жди ненастья.
- На осине много сережек к 20 апреля — к хорошему урожаю гороха.
- Солнце и мороз 20 апреля — значит, уродятся гречиха и хлеб.