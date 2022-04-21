Чистый четверг: что можно и ни в коем случае нельзя делать 21 апреля

В Чистый четверг Иисус и ученики совершили ветхозаветное празднование Пасхи. В этот же день Христос предупредил о скорой своей гибели.
Во время трапезы он омыл ноги 12 апостолам, дабы подать пример смирения, служения близкому и братской любви.
Вечером Чистого четверга в храмах служат «Двенадцать Евангелий». Это самая длительная служба в годовом цикле литургии. На ней читают 12 отрывков из Евангелий.
Кроме того, 21 апреля рекомендуют молиться дома, а еще исповедоваться.
Да. Считается, что уборка в Чистый четверг поможет провести Пасху в здравии и бодрости духа.
Кроме того, следует постирать белье, помыть полы и заменить покрывала.
А вот умываться 21 апреля желательно до восхода солнца. Это обряд по «смыванию» грехов и недугов.
В Чистый четверг — с утра — принято заводить тесто на куличи. А печь их лучше вечером.
Также в праздник красят яйца и готовят творожные пасхи.
И еще можно украсить дом.
В Чистый четверг ни в коем случае нельзя:
- ссориться, ругаться и материться;
- пить алкоголь;
- есть мясо;
- красить яйца, если в доме не убрано.