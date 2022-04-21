21 апреля
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Жизнь

Чистый четверг: что можно и ни в коем случае нельзя делать 21 апреля

Чистый четверг отмечают православные 21 апреля. Традиции и запреты церковного праздника — в нашем материале.

Свечи. Молитва.
Свечи. Молитва.
СС0
1
История и суть Чистого четверга

В Чистый четверг Иисус и ученики совершили ветхозаветное празднование Пасхи. В этот же день Христос предупредил о скорой своей гибели.

Во время трапезы он омыл ноги 12 апостолам, дабы подать пример смирения, служения близкому и братской любви.

2
Традиции: что принято делать в Чистый четверг?

Вечером Чистого четверга в храмах служат «Двенадцать Евангелий». Это самая длительная служба в годовом цикле литургии. На ней читают 12 отрывков из Евангелий.

Свечи. Молитва.
Свечи. Молитва.
СС0

Кроме того, 21 апреля рекомендуют молиться дома, а еще исповедоваться.

3
В Чистый четверг обязательно делать уборку и умываться?

Да. Считается, что уборка в Чистый четверг поможет провести Пасху в здравии и бодрости духа.
Кроме того, следует постирать белье, помыть полы и заменить покрывала.

Уборка. Бытовая химия.
Уборка. Бытовая химия.
СС0

А вот умываться 21 апреля желательно до восхода солнца. Это обряд по «смыванию» грехов и недугов.

4
Что еще важно сделать в Чистый четверг?

В Чистый четверг — с утра — принято заводить тесто на куличи. А печь их лучше вечером.

Также в праздник красят яйца и готовят творожные пасхи.

Пасха. Кулич. Цветы
Пасха. Кулич. Цветы
СС0

И еще можно украсить дом.

5
А что категорически запрещено делать в Чистый четверг?

В Чистый четверг ни в коем случае нельзя:

  • ссориться, ругаться и материться;
  • пить алкоголь;
Алкоголь.
Алкоголь.
unsplash.com
  • есть мясо;
  • красить яйца, если в доме не убрано.
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