Чистый четверг: что можно и ни в коем случае нельзя делать 21 апреля

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История и суть Чистого четверга

В Чистый четверг Иисус и ученики совершили ветхозаветное празднование Пасхи. В этот же день Христос предупредил о скорой своей гибели.

Во время трапезы он омыл ноги 12 апостолам, дабы подать пример смирения, служения близкому и братской любви.