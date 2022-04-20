Народные приметы на Акулинин день. Почему 20 апреля нельзя смотреть в чужие окна и громко смеяться

По легенде, в Акулинин день просыпаются русалки. Чтобы они не замерзли, женщины 20 апреля приносили на берег платья и холсты. Считалось, что речные «принцессы» тепло оденутся и за это щедро отблагодарят благодетельниц.
С собой жительницы Руси брали пучок полыни. Они были уверены: эта трава отпугивает водяных дев.
Также предки на «Акулину» наблюдали за погодой: коли дождь льет, то жди плохого урожая яровых; на вечернем небе много звезд — значит, будет много грибов и ягод; крепкий мороз и солнце — к богатому урожая хлеба и гречихи.
А еще 20 апреля рекомендуют обращать внимание на сны: они якобы помогут понять истинный смысл происходящего.
Древнерусские мифы гласят, что русалками могли стать:
- Утопленницы;
- Незамужние, просватанные девушки;
- Невесты, не дожившие до свадьбы;
- Невесты, умершие в Русальную неделю (седьмую неделю после Пасхи);
- Девушки, проклятые матерями и пропавшие без вести;
- Дети, родившиеся мертвыми;
- Некрещеные младенцы;
- Приспанные (младенцы, которых мать случайно задавила во сне).
В Акулинин день категорически запрещено смотреть в чужие окна. Иначе есть риск накликать на себя и семью неприятности и болезни. По поверью, многие из них могут «задеть» детей.
Кроме того, ни в коем случае нельзя веселиться и громко смеяться. Это может разозлить домового и привести к несчастью.
Именины 20 апреля празднуют Акулина, Георгий, Даниил, Егор и Юрий.
- Какая погода на «Акулину», такой она будет и 20 сентября.
- Дождь 20 апреля — к скудному урожаю яровых. Но при этом будет много калины и малины.
- Много звезд вечером 20 апреля — значит, в лесу будет много грибов.
- Мороз и солнце 20 апреля — к хорошему урожаю хлеба и гречихи.