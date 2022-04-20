20 апреля
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Жизнь

Народные приметы на Акулинин день. Почему 20 апреля нельзя смотреть в чужие окна и громко смеяться

Акулинин день (или, по-другому, «Акулина») отмечают в народе 20 апреля. Какие традиции и запреты принято соблюдать в этот праздник — в нашем материале.

Русалка.
Русалка.
СС0
1
Неси одежду к реке: что можно делать в Акулинин день

По легенде, в Акулинин день просыпаются русалки. Чтобы они не замерзли, женщины 20 апреля приносили на берег платья и холсты. Считалось, что речные «принцессы» тепло оденутся и за это щедро отблагодарят благодетельниц.

С собой жительницы Руси брали пучок полыни. Они были уверены: эта трава отпугивает водяных дев.

Также предки на «Акулину» наблюдали за погодой: коли дождь льет, то жди плохого урожая яровых; на вечернем небе много звезд — значит, будет много грибов и ягод; крепкий мороз и солнце — к богатому урожая хлеба и гречихи.

Девушка. Сон.
Девушка. Сон.
unsplash.com

А еще 20 апреля рекомендуют обращать внимание на сны: они якобы помогут понять истинный смысл происходящего.

2
«Вот тебе, хвост»: кто мог превратиться в русалку

Древнерусские мифы гласят, что русалками могли стать:

  • Утопленницы;
  • Незамужние, просватанные девушки;
  • Невесты, не дожившие до свадьбы;
  • Невесты, умершие в Русальную неделю (седьмую неделю после Пасхи);
Фата, туфли, свадьба.
Фата, туфли, свадьба.
СС0
  • Девушки, проклятые матерями и пропавшие без вести;
  • Дети, родившиеся мертвыми;
  • Некрещеные младенцы;
  • Приспанные (младенцы, которых мать случайно задавила во сне).
3
«А то могут быть проблемы»: что ни в коем случае нельзя делать на «Акулину»

В Акулинин день категорически запрещено смотреть в чужие окна. Иначе есть риск накликать на себя и семью неприятности и болезни. По поверью, многие из них могут «задеть» детей.

Окна, здание.
Окна, здание.
СС0

Кроме того, ни в коем случае нельзя веселиться и громко смеяться. Это может разозлить домового и привести к несчастью.

4
С праздником: у кого именины 20 апреля

Именины 20 апреля празднуют Акулина, Георгий, Даниил, Егор и Юрий.

5
Ягода-малина: народные приметы на «Акулину»
  • Какая погода на «Акулину», такой она будет и 20 сентября.
  • Дождь 20 апреля — к скудному урожаю яровых. Но при этом будет много калины и малины.
Малина, ягода.
Малина, ягода.
СС0
  • Много звезд вечером 20 апреля — значит, в лесу будет много грибов.
  • Мороз и солнце 20 апреля — к хорошему урожаю хлеба и гречихи.
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