Народные приметы на Иванов день. Что можно и нельзя делать 7 июня

Что принято делать в Иванов день
Предки были уверены, что с 7 июня на растениях появляются «медвяные росы», которые выделяют черви и тля. По этому поводу люди приговаривали: «Медовая роса ржавами ведает, сладко стелется да больно выедает».
По легенде, такие «росы» вредят детям, скотине и растениям. Существует поговорка: «Выпала медовая роса — моровая на скотину пошла». Так что крестьяне на «Ивана-гусятника» боролись с возможными болезнями животных: к примеру, заставляли их проходить через пепелище от костра.
Кроме того, в ночь на 7 июня рекомендуют обращать внимание на сны. Неприятные сновидения могут рассказать, что отношения с «второй половиной» напряжены, а хорошие станут предвестником громкого успеха.
Что запрещено делать на «Ивана-гусятника»
В Иванов день категорически запрещено наряжаться в темную одежду. В противном случае лето может пройти в печали и безденежье.
Также 7 июня нельзя проводить косметические процедуры, дабы «по лицу не пошли пятна».
Народные приметы на Иванов день
- Много медвяной росы 7 июня — значит, урожай овощей будет хорошим.
- Обильная роса утром 7 июня — к солнечной и теплой погоде.
- Не слышно кваканья лягушек в Иванов день — жди похолодания.
- Земля сырая к «Ивану-гусятнику» — урожай хлеба будет богатым.