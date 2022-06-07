Народные приметы на Иванов день. Что можно и нельзя делать 7 июня

Иванов день, или «Ивана-гусятника», отмечают 7 июня. С какими традициями, запретами и приметами связан праздник — в нашем материале.

Что принято делать в Иванов день

Предки были уверены, что с 7 июня на растениях появляются «медвяные росы», которые выделяют черви и тля. По этому поводу люди приговаривали: «Медовая роса ржавами ведает, сладко стелется да больно выедает».

По легенде, такие «росы» вредят детям, скотине и растениям. Существует поговорка: «Выпала медовая роса — моровая на скотину пошла». Так что крестьяне на «Ивана-гусятника» боролись с возможными болезнями животных: к примеру, заставляли их проходить через пепелище от костра.

Кроме того, в ночь на 7 июня рекомендуют обращать внимание на сны. Неприятные сновидения могут рассказать, что отношения с «второй половиной» напряжены, а хорошие станут предвестником громкого успеха.

Что запрещено делать на «Ивана-гусятника»

В Иванов день категорически запрещено наряжаться в темную одежду. В противном случае лето может пройти в печали и безденежье.

Платье CCO

Также 7 июня нельзя проводить косметические процедуры, дабы «по лицу не пошли пятна».

Народные приметы на Иванов день