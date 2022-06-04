Народные приметы на Васильковый день. Что обязательно нужно сделать 4 июня

Народный праздник Васильковый день, или «Василиск», отмечают 4 июня. Какие традиции и запреты принято соблюдать сегодня — в материале altapress.ru.

Что важно сделать в Васильковый день

На «Василиск» православные чтили память мученика Василиска Команского. Однако в сознании предков смешались церковные и языческие традиции: люди верили, что 4 июня из петушиного яйца вылупляется мифический змей василиск.

В Васильковый день жители Руси старались не работать в поле и огороде. По преданию, 4 июня из всего высаженного уродятся только полынь и васильки. Так что крестьяне посвящали дату домашним заботам.

Девушки на «Василиск» традиционно плели венки из березовых веток и бросали их в реку. Считается, что если венок держится на поверхности, то скоро произойдет счастливое событие.

Народные приметы на Васильковый день