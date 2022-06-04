Народные приметы на Васильковый день. Что обязательно нужно сделать 4 июня

Что важно сделать в Васильковый день
На «Василиск» православные чтили память мученика Василиска Команского. Однако в сознании предков смешались церковные и языческие традиции: люди верили, что 4 июня из петушиного яйца вылупляется мифический змей василиск.
В Васильковый день жители Руси старались не работать в поле и огороде. По преданию, 4 июня из всего высаженного уродятся только полынь и васильки. Так что крестьяне посвящали дату домашним заботам.
Девушки на «Василиск» традиционно плели венки из березовых веток и бросали их в реку. Считается, что если венок держится на поверхности, то скоро произойдет счастливое событие.
Народные приметы на Васильковый день
- Ветер дует с севера в Васильковый день — значит, в ближайшие дни дождя не будет.
- Утром 4 июня много росы — не жди хорошего урожая в этом году.
- Жара 4 июня — значит, начало зимы будет холодным.
- Дождь идет на «Василиск» — начало зимы будет снежным.
- На рассвете слышны радостные соловьиные трели — к теплу.