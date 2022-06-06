Народные приметы на Никиту Столпника. Что обязательно нужно сделать 6 июня

Никиту Столпника, или Шиповников день, празднуют в народе 6 июня. Какие традиции и запреты соблюдали предки в эту дату — в нашем материале.

Что важно сделать в Шиповников день

На Руси Никита Столпник был посвящен шиповнику. Прародители приговаривали: «Шиповник цветет — румянец года ведет». По поверью, эта ягода помогает справиться апатией и разочарованием, поэтому из нее готовили целебные отвары.

Крестьяне срывали ветки цветущего шиповника и приносили их в дом. Считалось, что это помогает прогнать нечисть.

Женщины в Шиповников день умывались водой с лепестками шиповника. А мужчины готовились к рыбалке, мол, «шиповник цветет — окунь клюет».

Шиповник. СС0

Что категорически запрещено на Никиту Столпника

На Никиту Столпника ни в коем случае нельзя жаловаться и рассказывать посторонним о своих проблемах. Это якобы может привести к глобальным бедам.

Кроме того, нельзя давать деньги в долг, иначе они не вернутся.

Также 6 июня не следует переходить дорогу вместе с черной собакой. Это — к проблемам со здоровьем.

Народные приметы на Шиповников день