6 июня
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Жизнь

Народные приметы на Никиту Столпника. Что обязательно нужно сделать 6 июня

Никиту Столпника, или Шиповников день, празднуют в народе 6 июня. Какие традиции и запреты соблюдали предки в эту дату — в нашем материале.

Шиповник.
Шиповник.
СС0

Что важно сделать в Шиповников день

На Руси Никита Столпник был посвящен шиповнику. Прародители приговаривали: «Шиповник цветет — румянец года ведет». По поверью, эта ягода помогает справиться апатией и разочарованием, поэтому из нее готовили целебные отвары.

Крестьяне срывали ветки цветущего шиповника и приносили их в дом. Считалось, что это помогает прогнать нечисть.

Женщины в Шиповников день умывались водой с лепестками шиповника. А мужчины готовились к рыбалке, мол, «шиповник цветет — окунь клюет».

Шиповник.
Шиповник.
СС0

Что категорически запрещено на Никиту Столпника

На Никиту Столпника ни в коем случае нельзя жаловаться и рассказывать посторонним о своих проблемах. Это якобы может привести к глобальным бедам.

Кроме того, нельзя давать деньги в долг, иначе они не вернутся.

Также 6 июня не следует переходить дорогу вместе с черной собакой. Это — к проблемам со здоровьем.

Народные приметы на Шиповников день

  • Сильно пахнет трава 6 июня — к осадкам.
  • Дождь на Никиту Столпника — значит, будет богатый урожай грибов.
  • Шиповник зацвел 6 июня — холодов не будет до самой осени.
  • На Никиту Столпника зацвели дикая роза, калина и земляника — значит, будет много сыроежек.
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