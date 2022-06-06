Народные приметы на Никиту Столпника. Что обязательно нужно сделать 6 июня

Что важно сделать в Шиповников день
На Руси Никита Столпник был посвящен шиповнику. Прародители приговаривали: «Шиповник цветет — румянец года ведет». По поверью, эта ягода помогает справиться апатией и разочарованием, поэтому из нее готовили целебные отвары.
Крестьяне срывали ветки цветущего шиповника и приносили их в дом. Считалось, что это помогает прогнать нечисть.
Женщины в Шиповников день умывались водой с лепестками шиповника. А мужчины готовились к рыбалке, мол, «шиповник цветет — окунь клюет».
Что категорически запрещено на Никиту Столпника
На Никиту Столпника ни в коем случае нельзя жаловаться и рассказывать посторонним о своих проблемах. Это якобы может привести к глобальным бедам.
Кроме того, нельзя давать деньги в долг, иначе они не вернутся.
Также 6 июня не следует переходить дорогу вместе с черной собакой. Это — к проблемам со здоровьем.
Народные приметы на Шиповников день
- Сильно пахнет трава 6 июня — к осадкам.
- Дождь на Никиту Столпника — значит, будет богатый урожай грибов.
- Шиповник зацвел 6 июня — холодов не будет до самой осени.
- На Никиту Столпника зацвели дикая роза, калина и земляника — значит, будет много сыроежек.